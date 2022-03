Sehen Sie im Video: Reizender Moment auf Hochzeit: Großeltern sind als Blumenkinder mit dabei.













































Was für ein schöner Moment:

Emily Corbett Abney heiratet ihren Freund David im US-Bundesstaat Alabama. Ihre Großeltern schreiten vor der Trauung als "Blumenmädchen" und Ringträger zum Altar.

Gewöhnlich streuen Kinder, auch Blumenkinder genannt, bei einer Hochzeit Blumen, bevor das Brautpaar zum Altar schreitet – der Brauch geht bis in vorchristliche Zeiten zurück.





Während Opa Larry Johnson in einem weißen Hemd mit Hosenträgern sowie Fliege erscheint, trägt ihre Großmutter Barbara Johnson ein goldenes Kleid. Die beiden sind 58 Jahre verheiratet – eine Ehe, die ihrer Enkelin anscheinend viel bedeutet.

Obwohl Braut Abney aufgeregt ist, freut sie sich wahnsinnig beide an ihrem besonderen Tag zu sehen.Ihr Großvater hatte gesundheitliche Probleme und muss einige Tage vor der Hochzeit operiert werden. Doch wie das Video zeigt, kann er trotzdem dabei sein.





Die Idee, dass die Johnsons als Blumenmädchen und Ringträger zum Altar schreiten, kam von Abney selbst, die als Aushilfslehrerin tätig ist. Nicht nur ihr Partner findet die Idee großartig: Das entzückende Großeltern-Paar begeistert auch unzählige Menschen auf Tiktok. Über unglaubliche 1,5 Millionen Aufrufe hat das reizende Video.

Ein bezaubernder Moment, der Abney sicherlich lang in Erinnerung bleibt.





