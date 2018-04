Mehr als 16 Millionen Menschen folgen ihrem Instagram-Kanal, sie ist eines der erfolgreichsten Models der Gegenwart und darüber hinaus eine gefragte Schauspielerin. Dass es Emily Ratajkowski einmal soweit bringen würde, konnte der amerikanische Fotograf Jonathan Leder nicht wissen, als er die damals 20-Jährige im Mai 2012 an zwei Abenden fotografierte. Bei der Session in Woodstock im Bundestaat New York entstanden 103 Polaroids, die Ratajkowskis bevorstehende Karriere erahnen lassen.



Das junge Model posierte ungezwungen und flirtete hemmungslos mit der Kamera. Es dauerte nicht lange, da war ihr Gesicht und ihr Körper plötzlich weltweit bekannt: Im Frühjahr 2013 wirkte sie knapp bekleidet in dem Musikvideo zu Robin Thickes Hit "Blurred Lines" mit. Ein Jahr später hatte sie ihre erste große Schauspielrolle in David Finchers Verfilmung des Bestsellers "Gone Girl".

Emily Ratajkowski vor ihrem Durchbruch

Die Session im Mai 2013 zeigt das Model am Vorabend ihrer Weltkarriere. Die meisten der damals entstandenen Bilder sind bereits in der "Collectors Edition" enthalten, die bei Imperial Publishing erschien. Da die Auflage vergriffen ist, hat der Verlag nun den Bildband "Unseen Ratajkowski" nachgeschoben - und 32 nie zuvor gezeigte Fotografien hinzugefügt.

Das Buch erscheint nun in einer streng limitierten Auflage von 990, vom Fotografen signierten Exemplaren, und ist für 90 Dollar erhältlich.

