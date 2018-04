FI Schalter fliegt raus - was ist da los?

Hallo alle zusammen, wenn ich in meinem Badezimmer das Licht aus habe und der Stecker von meiner Waschmaschine in der Steckdose steckt fliegt nach ungefähr 5-10min der FI-Schalter heraus. Sobald aber das licht im Bad an bleibt passiert gar nichts und die Maschine läuft einwandfrei! Kann mir evtl. Jemand erklären was da los ist ? LG