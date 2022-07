von Tina Molin In meinen Vierzigern lerne ich eine ganz neue Art von Orgasmus kennen: durch Energy Sex. Dabei wird der ganze Körper zum Instrument der Lust.

"Ich weiß alles über Sex", dachte ich in meinem Zwanzigern. In meinen jungen Jahren hatte ich nichts anbrennen lassen und auf meiner Sex-Bucketlist ganz schön viel abgehakt: zu dritt, zu viert, mit Frau, am Strand, am Auto …

Was soll jetzt noch viel kommen, fragte ich mich daher in meinen Dreißigern. Dann kam "50 Shades of Grey", und ich wurde neugierig. Gedanken an diese neue Sex-Spielwiese lösten in mir ein Kribbeln aus. Die Vorstellung, gefesselt zu sein, ließ mich erschaudern. Mein Mann und ich kauften Fesseln sowie eine Augenbinde und fingen an, das neue Feld zu erforschen…