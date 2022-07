Die Kinder sind aus dem Haus, die Lust auf Sex wieder da. So können Frauen die plötzlich wiederkehrende Lust am besten ausleben

von Tina Molin Unsere Autorin Tina Molin schreibt über Sex, Lust & Weiblichkeit für Frauen (und Männer) ab 40. In dieser Ausgabe: Die Midlife-Chance.

"Ich habe so Lust auf Sex", sagt sie zu mir. Ich bin erstaunt. So eine Aussage höre ich eher selten. Meistens klagen die Frauen bei mir eher über Null-Bock und wollen von mir wissen, wie sie das Feuer wieder in entfachen können.

Doch es gibt auch die anderen Frauen. Die in Flammen stehen. Mehr Sex wollen. Anderen Sex wollen. Jetzt! Sofort! Bei einigen kommt dieser Wunsch quasi über Nacht. Gestern noch Rühr-mich-nicht-an, heute Madame-Nimmersatt. Woran das liegt? An den Kindern! Die sind irgendwann nämlich aus dem Gröbsten raus.