von Tina Molin In meiner Ehe herrschte nach der Geburt meiner Tochter eine Sex-Flaute. Jahrelang. Bis ich einen Entschluss fasste.

Ich komme aus dem Badezimmer. Es ist Sommer und ich habe kein Handtuch um. Nackt husche ich schnell in die Küche, um mir eine Schere zu holen. Mein Mann starrt mich an. Ich habe mich seit der Geburt verdoppelt, doch das stört ihn nicht. Sein Blick folgt mir, ergötzt sich an meinen Rundungen, während ich mir fix die Schere schnappe und wieder ins Bad huschen will. Er fängt mich ab. Zärtlich legt er seine Arme um mich. Küsst mich auf die Schulter und haucht in mein Ohr "Ich habe Lust auf dich".