Auch Frauen haben versaute Gedanken. Alle 50 Minuten oder auch 19 mal am Tag. Laut einer amerikanischen Studie denken nicht nur Männer an Sex. 59% der befragten Frauen haben Sex-Fantasien über ihren Ex. Bei Männern sind es 48%. Frauen denken dabei öfter an Sex als ans Essen und ans Schlafen. Was für eine glückliche Fügung.