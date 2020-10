Sie selbst lebt hier, nun sind auch ihre Bilder in der Schwabenmetropole zu sehen: Unter dem Titel "Verführungen" zeigt die Leica Galerie Stuttgart ab dem 6. November 2020 erotische Aufnahmen der Fotografin Tina Trumpp. Damit sind die Werke nun in der Stadt zu sehen, in der Trumpp 1974 geboren wurde.

Die Ausstellung war zuletzt in der Leica Galerie in Salzburg zu sehen, wegen Corona allerdings etwas kürzer als geplant. Eigentlich sollte "Verführungen" in der Mozart-Stadt bereits ab dem 19. März zu sehen sein. Aufgrund der Pandemie blieb die Kunstinstitution jedoch bis Mitte April geschlossen. Dafür wurde die Schau dann um einen Monat verlängert und endete erst Ende Juli.

Tina Trumpp eroberte die Akt-Szene

Ihren Durchbruch feierte Tina Trumpp gleich mit ihrer ersten Ausstellung: "Shades of Sensuality" brachte der Fotografin 2016 hervorragende Kritiken ein und machte sie in der Aktfotografie-Szene bekannt. Was damals über ihre Bilder geschrieben wurde, gilt auch für ihre späteren Arbeiten: "Wie Tina Trumpp die Weiblichkeit betrachtet, ist eine Ode an die Schönheit der Frau, verzaubernd und nicht voyeuristisch bestimmt."

Von diesem Geist ist auch ihre aktuelle Werkschau "Verführungen" geprägt, mit der sich die gebürtige Stuttgarterin Tina Trumpp nun erstmals in ihrer Heimatstadt präsentiert.

Die Ausstellung "Verführungen" mit Aktfotografien von Tina Trumpp ist ab dem 6. November 2020 in der Leica Galerie in Stuttgart geöffnet. Bis zum 30. Januar 2021 werden die Bilder dort zu sehen sein. Die Fotografien der Ausstellung sind in geringer Stückzahl limitiert und können dort gekauft werden. Mehr auf der Homepage der Leica Galerie Stuttgart

