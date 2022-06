"Everybody comes to Hollywood

They wanna make it in the neighbourhood

They like the smell of it in Hollywood

How could it hurt you when it looks so good?"

Jeder kommt nach Hollywood, um es dort zu schaffen, singt Madonna 2003 in ihrer gleichnamigen Single. Angelockt vom süßen Duft des Erfolges. Wie soll es auch anders sein, wenn alles so glamourös, so großartig erscheint – zumindest auf den ersten Blick. Welche Faszination die Stars und die Filmbrache ausüben, damit beschäftigt sich unter anderem die Ausstellung "Hollywood", die aktuell in der Berliner Helmut Newton Foundation zu sehen ist.

Neben Werken von Newton werden Arbeiten von 13 weiteren Fotografinnen und Fotografen gezeigt, darunter Porträts berühmter Schauspielerinnen und Schauspieler, Fotos von Filmsets, aber auch Architekturaufnahmen der legendären Villen in den Hollywood Hills.

Das Leben und Arbeiten in Hollywood macht allerdings nur einen Teil der Metropole Los Angeles aus. Die Ausstellung richtet auch einen Blick auf diejenigen, die mit großen Träumen und Hoffnungen in die Stadt gekommen und am Ende gescheitert sind.

Die Ausstellung "Hollywood" ist noch bis zum 20. November 2022 in der Helmut Newton Foundation in Berlin zu sehen.