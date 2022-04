Boxlegende Muhammad Ali aufgenommen 1966 in Chicago. Geschossen hat das Foto der deutsche Fotograf Thomas Höpker, der damals für den stern arbeitete. Höpker und seine damalige Frau, die Journalistin Eva Windmöller, begleiteten Ali für eine Reportage nach London und Chicago. Die Aufnahmen von Ali gehören zu den bekanntesten Bildern des deutschen Fotografen und sind nun in einer Ausstellung im Ernst Leitz Museum in Wetzlar zu sehen. "Thomas Hoepker – Bilderfabrikant", so der Titel der Retrospektive zeigt Arbeiten aus sieben Jahrzehnten. Darunter auch zahlreiche noch nie gesehene Motive. Die Ausstellung läuft vom 1. April bis zum 17. Juli 2022.