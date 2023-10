Das Naturschutzgebiet "Jacques Cousteau" vor der Karibikinsel Guadeloupe ist ein Traum zum Schnorcheln. Alexandra Lakin und Lars Sandved Smith springen von ihrem Segelschiff ins türkisfarbene Wasser. Die beiden verband der Traum, das Stadtleben gegen das Bootsleben einzutauschen. Sie kauften sich ein Segelschiff, versahen es mit Windgenerator und Solarzellen. Im Januar 2022 legten sie auf den Kapverden ab und überquerten in 17 Tagen den Atlantik. "Es war so aufregend, mit unserem Zuhause an einem völlig neuen Ort anzukommen", sagt Alexandra. "Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Hochseesegeln so süchtig machen kann." Die beiden arbeiten von Bord aus. Gemeinsam betreiben sie eine Meditationsplattform. Mehr