Die hier versammelten Aufnahmen sind dem Bildband "Dark City. The Real Los Angeles Noir" entnommen. Der erzählt eine andere Geschichte von der "Stadt der Engel" von den 1920er bis in die 1950er Jahre und beleuchtet die Schattenseiten der Traumfabrik: Mord, Prostitution und Korruption. Freaks und Psychopathen, lebensmüde Hollywoodstars und korrupte Polizisten. Wir kennen diese Welt aus zahlreichen Films noir wie den Humphrey-Bogart-Filmen "The Big Sleep" und "In a Lonely Place" oder Billy Wilders "Frau ohne Gewissen", auch die Kriminalromane Raymond Chandlers erzählen davon. "Dark City" zeigt, wie real all der Schrecken und das Grauen waren, das in diesen Werken zum Ausdruck kommt.



Der Bildband "Dark City. The Real Los Angeles Noir" ist im Taschen Verlag erschienen und kostet 75 Euro. Mehr unter www.taschen.com