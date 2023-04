Als Musiker und Fotograf arbeitet Markus Gebauer unter dem Künstlernamen MGness. Er hat sich seit vielen Jahren darauf spezialisiert, auf dem Planeten verlassene Orte aufzuspüren und die Schönheit und den Glanz vergangener Tage einzufangen. So wie in dieser Villa in Italien: Sind Häuser lange genug verlassen und stehen leer, holt sich die Natur den Raum zurück. Das einstmals dank einer großflächigen Fensterfront lichtdurchflutete Zimmer ist stark verdunkelt - die Sonne findet trotzdem ihren Weg ins Innere. Mehr