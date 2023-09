Dikye Ariani “Warung kopi”

"Die größter Herausforderung ist es, genau den Moment festzuhalten, in dem die Menschen ihre Gefühle, ihre Freude am stärksten zeigen. Es gibt nur einen Weg um das zu erreichen: Man muss geduldig sein", sagt die Indonesierin Dikye Ariani über ihr Foto, mit dem Sie den Cewe Photo Award 2023 gewonnen hat. Der Kreativwettbewerb für Fotografinnen und Fotografen ist gemessen an den über 500.000 Einsendungen der weltgrößte seiner Art. Normalerweise, so Ariani, fotografiere sie solche Situationen gern mit einem Teleobjektiv zwischen 70 und 200 mm Brennweite. Hier sei sie mit einer 30 mm Festbrennweite in einem Warung kopi in der indonesischen Region Bogor unterwegs gewesen. In Indonesien sind Warung Kopi soziale Begegnungsorte, in denen die Menschen gemeinsam Karten spielen, rauchen, trinken und sehr viel reden. Mehr