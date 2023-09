Am 21. September 1954 empfahl die Vollversammlung der Vereinten Nationen ihren Mitgliedern die Einrichtung eines Internationalen Kindertages. Er sollte zumindest für einen Tag überall auf der Welt die Situation der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Ihre Situation, ihre Rechte, ihre wirtschaftliche Lage und ihre Bildung. Wann der Tag begangenen wird, wurde den Uno-Staaten freigestellt, in Deutschland ist es der 20. September. Der diesjährige Weltkindertag steht unter dem Motto "Jedes Kind braucht eine Zukunft!". Das Deutsche Kinderhilfswerk hat eigens für Kinder ein Kinderrechte-Spezial aufgesetzt, in dem es vorrangig um Schule und Mitbestimmung geht.

Der für seine Fotobücher bekannte Dienstleister Cewe richtet jährlich einen internationalen Fotowettbewerb aus, der sich, gemessen an den Einsendungen, mittlerweile zum größten Fotowettbewerb der Welt entwickelt hat. Für die zehn Kategorien wurden in diesem Jahr über eine halbe Millionen Fotografien von Fotografen und Fotografinnen aus aller Welt eingereicht. Für jedes Bild gehen zehn Cent an die SOS Kinderdörfer. Zehn berührende Bilder von Kindern aus aller Welt.