Im Alltag arbeitet diese Frau als Nagelpflegerin. Verwandelt sie sich mithilfe eines Turnanzugs und viel blauer Farbe in Mystique aus der Superheldenserie "X-Men", könne sie "alle Sorgen und Belastungen loslassen"

von Matthias Schmidt Mutanten, Puppen, Alice im Wunderland: Der Modefotograf Thurstan Redding zeigt Menschen, die mit Kleidung neue Welten erschaffen.

Es war ein normaler Tag auf einer normalen Straße in der nicht immer vollständig normalen Stadt Los Angeles. Thurstan Redding, weltweit gern gebuchter Fotograf für Topmodels und Topmarken wie Chanel, Gucci und Dior, schlenderte durch die Gegend, als er eine Erscheinung hatte. Ein als Manga-Figur verkleidetes Mädchen kreuzte seinen Blick, also eine Figur aus jenem fernöstlichen Kosmos aus Comics und Animationen, in denen Helden oft Wunderkräfte haben und Heldinnen besonders kurze Röcke.

Fans streiten noch, ob Astolfo aus der animierten Serie "Fate" männlich oder weiblich ist, diese Bibliothekarin hat ihre eigene Antwort gefunden. Sie liebt den Charakter, der ausgezeichnet reiten kann © Thurstan Redding