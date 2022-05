Er war bei uns schon fast ausgerottet. Jetzt ist der Luchs wieder zurück in Deutschland. Allein im Harz leben 55 ausgewachsene und 35 Jung-Tiere. Auf Pirsch mit einem Luchs-Experten. Andreas Beerlage

Ein Hauch von Verwesung liegt in der Luft. Beißend-säuerlich sticht er in die Nase, schlägt Ole Anders entgegen, einem Bediensteten des Harzer Nationalparks. Durch dicht stehende mannshohe Fichten geht es, der Gestank nimmt mit jedem Schritt zu. Am schmalen Bachlauf, der talwärts rauscht, liegt der Leichnam: "Eine ausgewachsene Hirschkuh, vor vier Tagen gerissen", sagt Anders.