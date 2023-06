Donald Trump feiert am 14. Juni seinen 77. Geburtstag. Einen Tag zuvor hatte er einen erneuten Tiefpunkt erlebt. In Miami musste er zur Anklageerhebung vor einem Bundesgericht erscheinen. Der Grund: Trump soll Tausende Geheimdokumente nach seiner Amtszeit mitgenommen und in seinem Privatanwesen in Mar-a-Lago gelagert haben. Angeklagt ist er in 37 Punkten. Es ist die bisher schwerwiegendste Anklage gegen den Mann, der sich 2024 erneut zum US-Präsidenten wählen lassen will.

Und es ist eine Premiere: Als erster ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten musste Trump vor einem Bundesgericht erscheinen. Nach dem Termin in Florida jettete er in seinen Golfklub nach Bedminster in New Jersey, wo er vor Anhängern spottete: "Oh, toll. Das ist so schön. Es ist ein wunderbarer Geburtstag." Um trotzig in bester Trump-Manier hinterherzuschieben: "Wir werden ihn zum größten Geburtstag aller Zeiten machen." Das ist Anlass genug, um einen Blick auf den Werdegang des Mannes zu werfen, der sich unmissverständlich für den Allergrößten hält.