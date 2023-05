Fünf bis zehn Meter über der Szenerie fliegt Brad Walls für zwei, drei Stunden mit seiner Drohne. Er sucht über dem von ihm inszenierten Motiv den richtigen Blickwinkel, stets "from above", also von oben. Für diese Bilderserie hat er sich dafür Sportler ausgesucht.

Wie seine Fotos entstehen erklärt er dem stern: Am Beginn stehe oft die Inspiration via Pinterest, dann skizziere er, was er abbilden möchte. Er suche die passende Location und seine Protagonisten "Ich überlasse nichts dem Zufall, alle meine Bilder sind durchgeplant", erzählt er. Zwanzig bis dreißig Fotos nehme er pro Motiv auf. Danach folge noch eine intensive Nachbearbeitung. Durch diesen Aufwändigen Prozess schaffe er nur in etwa sechs bis acht Shootings im Jahr.

Klicken Sie sich durch die Fotostrecke für einen Eindruck seiner Arbeit.

Neuen Fotobuch "Pools from Above" kann im Webshop von Brad Walls erworben werden © Brad Walls

Für sein neues Fotobuch "Pools from Above" hat er sich der Welt der Architektur zugewandt. In seinem Webshop kann man seine Arbeiten als Kunstdrucke erwerben.