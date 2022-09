Drohnen sind für viele ein Spaß, ein Hobby. Für Fotografinnen und Fotografen sind sie aber auch zu einer mittlerweile wichtigen Ausrüstung geworden, um Fotos aus neuen Blickwinkeln zu schießen, die uns sonst vom Boden aus nicht oder nur schwer zugänglich sind.

Um die besten dieser Fotos, die von Drohnen gemacht wurden, auszuzeichnen, wurden die Drone Awards ins Leben gerufen. Es ist der wichtigste internationale Wettbewerb für Drohnen-Fotografie und Teil der Siena Awards – dem internationalen Festival der bildenden Künste.

Gesamtsieger ist in diesem Jahr ein Foto des Franzosen Armand Sarlangue. Sein Bild mit dem Namen "Big Bang" wurde im September 2021 auf Island aufgenommen und zeigt einen Riss der während der Eruptionsphase einige hundert Meter vom Hauptkrater des Vulkans Fagradalsfjall entfernt entsteht.

Drohnen-Fotos: Einreichungen aus 116 Ländern

Zudem gibt es Gewinnerinnen und Gewinner in weiteren Kategorien: Urban, People, Wildlife, Nature, Sport, Abstract, Wedding sowie Storyboard und Video. Wir zeigen Ihnen diese Siegerfotos.

Das Gewinnerfoto, ausgewählt von der Jury aus Tausenden von Bildern, die von mehr als 2600 Teilnehmenden aus 116 Ländern eingereicht wurden, werden zusammen mit den anderen Siegerbildern in der Ausstellung "Above Us Only Sky" während der Siena Awards-Veranstaltungen im Museum für Naturgeschichte "Accademia dei Fisiocritici" gezeigt. Das Siena Awards Festival findet vom 1. Oktober bis 20. November mit acht Fotoausstellungen in Siena statt.