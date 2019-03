Die Begegnung mit F_MU1 und die Genehmigung, sie fotografieren zu dürfen, war eine der größten Ehrungen in seiner Karriere, schreibt der Wildlife-Fotograf Will Burrard-Lucas in seinem Blog. F_MU1 ist der unromantische Codename für eine Elefantenkuh, bei deren Anblick Burrard-Lucas glaubt, seinen Augen nicht zu trauen: Stoßzähne, so lang, dass sie schon fast an ihre Vorgänger, die Mammuts, erinnern. Mehr als 60 Jahre lang hat die Elefantenkuh ein friedliches Leben in Tsavo geführt, wo der Fotograf sie in Partnerschaft mit der Wildschutzorganisation Tsavo Trust und dem Kenya Wildlife Service aufgenommen hat. Tsavo liegt in Kenia zwischen Nairobi und Mombasa. Burrard-Lucas hat vermutlich die letzten Bilder von der Riesenelefantendame gemacht, die kurze Zeit später eines natürlichen Todes starb. Dabei hatte sie Zeiten schrecklicher Wilderei überlebt, sodass es bereits ein Sieg war, dass sie nicht in einer Falle verendet, von einer Kugel getroffen oder von einem giftigen Pfeil erschossen worden war.

"Land of Giants" – ein gewichtiger Bildband

Der britische Fotograf hat die Riesenelefanten für ein klassisches coffeetable book fotografiert. Die Schönheit der extrem selten gewordenen Tiere erzeugt bei dem Betrachter große Demut gegenüber der Natur. Es hat einige Tage gebraucht, bis das Forscherteam Tembo 2 die Elefantendame in einer Wildnis so groß wie die Schweiz mit dem Flugzeug ausgemacht hatte. Burrard-Lucas, der mit einem Teil des Teams im Land Rover unterwegs war, beschreibt seine erste Begegnung so: "Über das Gebüsch hinweg erhaschte ich einen Blick auf einen Elefantenrücken und Sekunden später trat sie hinaus ins offene Gelände. Ich war sprachlos." Sie sei dünn und alt gewesen, aber mit herrschaftlicher Anmut vorangeschritten.

Am 20. März erscheint "Land of Giants", das neue Buch von Will Burrard-Lucas, in dem seine Aufnahmen von den "Riesenstoßzahn"-Elefanten zu sehen sind. (Jeder Stoßzahn wiegt an die 100 Pfund.) Sie sind die letzten ihrer Art, weniger als 20 existieren weltweit noch, und knapp die Hälfte davon lebt in Tsavo.

Auf seiner Facebook- und Instagram-Seite lassen sich auch die anderen Wildtier-Fotografien des Briten anschauen.