"Tales of Yesteryear" heißt der Bildband, in dem sich der Krefelder Fotograf Sven Fennema einem ganz besonderen Projekt widmet: Auf seinen Reisen durch Europa hat er verlassene Orte abgelichtet: Treppenhäuser, Schlösser, Irrenanstalten, Wohnhäuser, Friedhöfen. Viele Bilder entstanden in Italien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Bei allen Fotos behält Fennema seine charakteristische Handschrift bei: Durch den Verzicht auf künstliche Beleuchtung ist er auf den natürlichen Lichteinfall in den verlassenen Gebäuden angewiesen - das unterstreicht den Reiz der versunkenen Welten.