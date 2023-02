Great Salt Lake in Utah

Mehrere Flüsse speisen den Great Salt Lake, den Großen Salzsee in Utah. Der größte Zufluss ist der Bear River, der hier im Nordosten des Sees eine flache Bucht formt und große Mengen Sedimente transportiert. Der Blick geht nach Süden über weiße Salzkrusten, Inseln und die Bear-River-Bay-Eisenbahnbrücke, Teil einer Bahntrasse, die den See seit 1959 durchschneidet. Für Wasser gibt es aus dem Great Salt Lake nur einen Weg: nach oben, als Dampf. Wie in einer Siedepfanne bleiben dabei verschiedene Salze zurück, etwa Magnesiumverbindungen oder Kalisalze, die in zahlreichen Verdunstungsbecken rund um den See gewonnen werden

Mehr