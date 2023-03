Fotografie Vor drei Jahren begann der erste Corona-Lockdown: So sah es damals auf Hamburgs Straßen aus

Am 22. März 2020 trat er der erste Corona-Lockdown in Deutschland in Kraft. Wir blicken drei Jahre zurück: Die Fotografen Jörg Gläscher und Tim Oehler zeigen das ausgestorbene Hamburg als coole Stadtlandschaft oder unheimlichen, bedrohlichen Ort.