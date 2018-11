Was tun gegen Terror Nachbarin?

Hallo Meine Nachbarin terroisiert mich seitdem ich ihr meine Meinung gesagt habe das sie nicht die Chefin vom Haus ist und nicht alles machen kann was sie will. Sie reißt dauernd mein Namensschild von der Türklingel und Briefkasten. Was kann ich dagegen tun wenn selbst der Vermieter nichts dagegen macht.