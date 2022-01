Linda McCartney ist weit mehr als nur die langjährige Ehefrau von Ex-Beatle Paul McCartney. Sie war eine der besten Fotografinnen ihrer Generation. Ihre Aufnahmen zierten die Titelblätter angesagter Magazine, darunter dem "Rolling Stone". Sie hatte die bedeutendsten Musiker jener Jahre vor der Linse, beispielsweise Aretha Franklin, Bob Dylan, Janis Joplin, Simon & Garfunkel, The Who und The Doors. Viele dieser Fotografien sind in dem Bildband "Linda McCartney. Life in Photographs" enthalten, der im TASCHEN Verlag erschienen ist.

Auch ihren späteren Ehemann lernte sie auf diese Weise kennen: Am 19. Mai 1967 fotografierte sie die Beatles bei der Präsentation ihres Albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Knappe zwei Jahre später heiratete sie Paul McCartney - und blieb mit ihm bis zu ihrem Tod am 17. April 1998 zusammen.