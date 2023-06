Die Milchstraße ist mit dem bloßen Auge oft kaum wahrzunehmen. Durch die Lichtverschmutzung der vielen großen Städte wird es immer schwieriger.

Doch die diesjährigen Gewinner des "Milky Way Photographer of the Year" Awards, den der Reiseblog Capture the Atlas ins Leben gerufen hat, sind an meist abgelegene Orte gereist um mit ihren Kameras die lebendigen Details und Farben der Galaxie festzuhalten. So sind Bilder entstanden, die über das, was wir am Nachthimmel erkennen können, weit hinaus gehen und uns die Schönheit unseres Universums vor Augen führen.

Die Reise führt von Madagaskar und Namibia in die weiten Landschaften Bulgariens, Australiens und Neuseelands, vorbei an spektakulären Gletschern, Vulkanen, Bergen und Stränden. Das aus zwischen 100 und 400 Milliarden Sternen, sowie aus Staub und Gas bestehende, leuchtende Band am Himmel, ist ein ständiger Begleiter.

Die Milchstraße ist eine von geschätzten 200 Milliarden Galaxien in unserem Universum. Sie ist wie ein gigantischer Strudel, der sich einmal in 200 Millionen Jahren dreht. Sie ist so riesig, dass das Licht, 100.000 Jahre braucht, um sie einmal zu durchqueren. Die Wissenschaft geht davon aus, dass sich Im Mittelpunkt, der Spiralgalaxie, ein massives Schwarzes Loch befindet, dieses verschluckt alles was ihm zu Nahe kommt.

Wir haben die schönsten Fotografien des Wettbewerbs für Sie ausgewählt und laden Sie zum Träumen und staunen ein.