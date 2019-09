Beim Perpignan Fotofestival werden besonders starke journalistische Bilder gezeigt. Die Veranstalter verweisen in einem Editorial zu der noch bis zum 15. September in der französischen Stadt laufenden Ausstellung auf die große Bedeutung der Pressefreiheit und wie diese in Ländern wie Mexiko, Venezuela, Ägypten, Libyen, Algerien, Nordkorea, China, Russland, Syrien, Bangladesch oder Ungarn verletzt werde. Auch im heimischen Frankreich gebe es mitunter Zwischenfälle, in denen die Pressefreiheit eingeschränkt werde, schreibt Veranstalter Jean-Francois Leroy.

Insgesamt gebe es eine wachsende Skepsis dem Journalismus gegenüber, auch befeuert von Staatschefs, die kritische Berichterstattung verunglimpfen, so Leroy. Die gesamte Branche müsse sich hinterfragen, um das Vertrauen wieder zugewinnen. Eine freie Presse sei eine wichtige Säule der Demokratie, heißt es weiter. Auch das Festival in Perpignan soll dazu seinen Beitrag leisten. Und so werde man weiterhin Geschichten aus aller Welt in Bildern präsentieren. "Wir glauben an Journalismus und haben uns ihm mehr denn je verschrieben", schließt er seine Einleitung. Klicken Sie sich durch die besten Bilder in unserer Fotostrecke.