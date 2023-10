Es ist das 15. Mal, dass die "World's Best Bars" ausgerufen wurden. Die Preisverleihung, die am 17. Oktober in Singapur stattfand, kürte Bars aus 28 Städten mit elf neuen Einträgen in Bangkok, Berlin, Dubai, London, Melbourne, New Orleans, Paris, Rom, Seoul, Singapur und Stockholm. Die Nase vorn hat das "Sips" in Barcelona. Die Bar wurde nicht nur zur besten Europas, sondern auch der Welt ausgezeichnet. Nach "Paradiso" im Jahr 2022 ist dies bereits das zweite Mal, dass eine Bar aus Barcelona den ersten Platz belegt.

Mitten im Herzen von Barcelonas Stadtteil L'Antiga Esquerra de l'Eixample gelegen, kombiniert "Sips" elegantes Design mit modernster Technik, um ein schnörkelloses und verspieltes "Drinkery House" von zwei Titanen der Branche, Simone Caporale und Marc Álvarez, zu schaffen, so die Begründung der Jury. William Drew, Director of Content, 50 Best, sagt: "Als Geistesprodukt der Cocktail-Ikonen Marc Álvarez und Simone Caporale war das Sips schon zu Großem bestimmt, bevor es nur wenige Monate nach seiner Eröffnung im Jahr 2021 auf Platz 37 der Liste landete. Die Bar setzt zeitgenössische Innovation und technische Präzision nahtlos in ein verspieltes Cocktailprogramm um, das von herzlicher Gastfreundschaft begleitet wird, was sie zu einem würdigen Gewinner des Titels 'The World's Best Bar 2023' macht."

Nichtsdestotrotz behält London seinen Platz als eine der Cocktail-Hauptstädte der Welt mit fünf Bars auf der Liste, mehr als jede andere Stadt, darunter zwei in den Top 10: Die Connaught Bar, die sich um drei Plätze auf Platz 5 verbessert hat, und Tayēr + Elementary auf Platz 8. Hinzu kommen die Ostlondoner Nachbarn Satan's Whiskers (Platz 28) und A Bar with Shapes for a Name (Platz 35) sowie Scarfes Bar (Platz 41). Das Panda & Sons in Edinburgh kehrt ebenfalls auf die Liste zurück (Platz 39).

Die gesamte Liste können Sie hier einsehen!

Überraschung für die deutsche Gastroszene: Erstmals setzt sich auch eine deutsche Bars unter den Top 50 durch. Das Wax On in Berlin landet zum ersten Mal auf Platz 29 der Liste. Wir stellen die Top 10 und die beste deutsche Bar in folgender Fotostrecke vor.