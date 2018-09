Zoff im Tierreich: Wenn zwei sich streiten ...

Viele Tiere fangen schon im frühen Kindesalter an, sich zu necken und miteinander zu streiten. Häufig bereitet das mal mehr, mal weniger gefährliche Kräftemessen den Nachwuchs auf das "echte" Leben vor. Wer sich als Kind zofft und mutig seine Grenzen austestet, hat später höhere Überlebenschancen. Denn später kommt auch "richtiger" Streit – wenn es um Leben und Tod geht – dazu. Nicht selten müssen Rudel oder auch Einzelkämpfer ihre Gebiete gegen Eindringlinge verteidigen.

Streit im Tierreich: Harmloser Zoff oder Überlebenskampf?

Wir präsentieren die besten Fotos aus der VIEW Fotocommunity. Sie zeigen Vögel mit aufgerissenen Schnäbeln und aufgefächertem Federkleid, die sich in der Luft streiten. Kleine Raubkatzen, die in der Abendsonne miteinander rangeln und sich so auf einen harten Konkurrenzkampf im Alter vorbereiten. Ein anderes Foto zeigt einen Wolf, der seinem Artgenossen ins Gesicht beißt. Harmloser Zoff oder bitterer Ernst? Hier wohl eher harmlos. Das vermeintliche Opfer scheint die Knabber-Attacke gelassen hinzunehmen. Doch wer denkt, dass nur wilde Raubtiere streiten und rangeln, wird von den weiteren Fotos überrascht sein. Denn auch Schweine zoffen sich mal, was sehr spektakulär aussehen kann. Der Streit zweier Ferkel ist derart eskaliert, dass eines der beiden hoch durch die Luft gewirbelt wird.

Es liegt im Auge des Betrachters

Häufig geht es sehr wild zur Sache. Doch manchmal sieht Zoff im Tierreich auch sehr elegant aus. Zwei Hasen haben sich im Streit auf ihre Hinterpfoten gestellt. Ihre Vorderpfoten berühren sich, als würden sie gemeinsam tanzen. Dabei blicken sie sich aufmerksam in die Augen. Was in Wirklichkeit ein Konflikt ist, wirkt auf den Fotos häufig ganz harmonisch. Und wie sich im Reich der Tiere gezofft wird, ist ganz unterschiedlich. Meistens wirken die Auseinandersetzungen bedrohlich, manchmal aber auch graziös. Der Betrachter fragt sich: Beschnuppern sich hier zwei Tiere? Oder werden wir gerade Zeuge eines blutigen Revierkampfes? Das Schöne: Unsere Bilder lassen viel Spielraum für ganz eigenen Interpretationen.