Moment der Ruhe – wenn Mensch und Natur die Welt zum Stillstand bringen

Die Blöße der Nacktheit, die Realität des Straßenlebens und die Ehrlichkeit eines Porträts – wenn es gilt diese Aspekte zu vereinen kommt er wie gerufen. Arkadiy Kurta ist Spezialist für Aktfotografie, Naturbilder und das Porträtieren von Menschen. Auf ganz natürliche Weise halten seine Fotos das Alltägliche fest und schaffen so reale Bilder des Lebens.



"Fotografie ist unser täglicher Begleiter"



Aufgewachsen in der Ukraine realisierte Kurta schnell, dass Fotografie ein integraler Bestandteil unseres Lebens ist. Ob auf den Bildschirmen unserer Monitore, den gepflegten Seiten der Fotoalben oder dem Display des Telefons. Ein einziges Bild soll unser ganzes Leben widerspiegeln – doch nur Wenige reflektieren die tatsächliche Fülle von Momenten. So machte es sich der Fotograf im Jahr 2009 zur Aufgabe, jedem Bild ein Stück Leben zu geben und den Körper als Leinwand der Emotionen zu nutzen.

Psychologe und Freund zu gleich



Manchmal ist es wie eine kleine Reise in eine andere Welt, wenn man die Bilder von Kurta betrachtet. So vertraut Aktfotografie, Straßenleben und Portraits auch sind – in seiner Arbeit finden sie eine besondere Ruhe. Der Fotograf strebt stets nach etwas Bedeutsameren. Er will die Personen in einer neuen Perspektive zu sich selbst zeigen. Um das zu erreichen glaubt er an die Wiederauferstehung seines Protagonisten vor der Kamera. Ganz besonders wichtig ist ihm die Beziehung zwischen Fotograf und Model: Denn bei seiner Arbeit agiert er zu gleichen Teilen als Psychologe und Freund.

Aus Wahrheit wird Täuschung



Die Realität des Lebens findet draußen statt: Um seine Modelle zu fotografieren geht Kurta am liebsten in Berglandschafen oder Wälder. Hier ist der Mensch der Natur am nächsten. Doch für ihn muss ein gutes Foto nichts mit Wahrheit zu tun haben: Seine Werke manipulieren den Betrachter mit sachten Täuschungen.

Für den Profi ist die Fotografie ein Prozess von Anfang bis Ende, ein endloses Lernen. Neben Magazin- und Online-Veröffentlichungen hat Arkadiy Kurta an diversen Foto-Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. Er stellt regelmäßig in eigenen, sehr persönlichen Ausstellungen seine Werke zur Schau. Um dieses Wissen weiter zu geben hat er es sich unter anderem auch zur Aufgabe gemacht Workshops und professionelle Foto-Touren für angehende Fotografen zu geben.

Weitere Bilder von Arkadiy Kurta finden Sie auch in unserer VIEW Fotocommunity.