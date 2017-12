Das ist das wahre Kuba: Porträts so ehrlich, erschütternd und doch wunderschön

Wenn Menschen aus einem Kuba-Urlaub wiederkehren, haben sie meist immer wieder die gleichen Fotomotive im Gepäck. Amerikanische Oldtimer in bunten Farben, Einheimische paffend mit Zigarre oder den Malecón, den berühmten Steinwall in Havanna, der die Altstadt vom Stadtteil Centro Habana trennt. Schnell wird man der Optik überdrüssig.



"Kuba ist ein Traum für jeden Fotografen", sagt Fotograf Volker Figueredo Véliz. "Jeder der nach Kuba kommt, macht die wahrscheinlich besten Fotos seines Lebens. Aber nach zwei Wochen Urlaub hat vermutlich jeder die gleichen Fotos gemacht, wie zehntausende Fotografen vor ihm schon." Auch er konnte die typischen Bilder irgendwann nicht mehr sehen. "Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich hätte nun alle Kuba-Fotos schon gemacht." Also suchte er auf den Straßen Havannas authentische Motive - und fand die Seele Kubas.

Zwischen Deutschland und Kuba

"Seit 2004 reise ich immer wieder nach Kuba. Anfangs waren meine Reisen eher unregelmäßig, aber seit fast vier Jahren lebe ich nun überwiegend in Havanna", erzählt der Fotograf. Der ehemalige Mitarbeiter eines IT-Unternehmens genießt dort nun seinen Ruhestand.

Je öfter er in das Land reiste, desto mehr lernte er Spanisch sprechen. "Genauer gesagt, ich lernte die Sprache der Straße", sagt er. "Die Kubaner lieben es, wenn man mit ihnen in Kontakt tritt. Und wenn dann ein 'Extrañero' [ein Fremder] auch noch ihre Sprache spricht, kann man sehr schnell ihr Herz gewinnen."

Wie verbunden Volker Figueredo Véliz mit dem Land und den Leuten mittlerweile ist, kann man auch an seinem Nachnamen erkennen. Vor einigen Jahren nahm er eine Studentin, die auf dem Weg zur Universität in Santiago de Cuba war, als Anhalterin mit und verliebte sich. Schon zwei Monate später heirateten die beiden. Der Fotograf nahm daraufhin den Nachnamen seiner Frau an.

Fotografieren ohne unnötigen Ballast

"Im Februar 2014 blieb ich dann längere Zeit in Havanna, denn ich hatte keinen Rückflug nach Deutschland gebucht. Jeden Tag streifte ich durch die Straßen Havannas, manchmal 15 Kilometer." Auf seinen Ausflügen durch die Stadt nahm er immer seltener seine komplette Fotoausrüstung mit. Eine Leica-M und ein 35mm-Objektiv reichten ihm irgendwann aus. "Aus der Entfernung etwas heran zoomen, das ging nicht mehr. Ich musste nahe herangehen und die Distanz zu den Protagonisten körperlich mit meiner Kamera überwinden", erzählt der Fotograf und kann diesen Schritt nur empfehlen: "Meine Fotos wurden deshalb immer lebendiger - und damit auch besser."

So nah an den Kubanern wie Volker Figueredo Véliz sind die wenigsten Fotografen. Das blieb nicht lange unbemerkt. "Irgendwann schrieb mir ein Amerikaner aus San Antonio, Texas, er hätte meine Fotos im Internet entdeckt und wollte von mir lernen, wie man solche tollen Fotos macht", erzählt er. Sie trafen sich in Havanna. "Ich zeigte ihm 'mein Kuba' und offenbarte ihm Möglichkeiten ein Kuba zu fotografieren, dass vor ihm nur wenige Fotografen gesehen hatten." Auf seiner Webseite bietet er mittlerweile Fototouren durch Havanna auch für andere Fotografen an.

