Überlebenswillen, Humor und Schönheit unter widrigsten Umständen

Früher war M'Balling ein kleines Dorf, das nur aus ein paar Lehmhütten bestand. Es wurde zu einem Zufluchtsort für Leprakranke, die aus größeren Städten verstoßen worden waren. Weil es immer mehr wurde, entstand dort vor mehr als 30 Jahren die Leprahilfe Senegal, was zur Konsequenz hatte, dass noch mehr Leprakranke nach M'Balling zogen. Inzwischen ist die Einwohnerzahl auf etwa 6000 angewachsen und ein Drittel der Menschen haben Lepra. So erhielt M'Balling den Namen Lepradorf.

Joachim Bergauer ging an diesen Ort, weil ein Freund ihm den Tipp gegeben hatte. Denn neben seiner Werbeagentur interessiert sich der Österreicher aus Schwarzbach bei Salzburg auch für Fotoprojekte. Der 53-Jährige reiste also 2009 nach Afrika mit dem Vorsatz, sich einmal umzuschauen. Daraus entwuchs eine Passion, die ihn rund acht Jahre lang immer wieder in das Dorf zog, dessen Bewohner ihn faszinierten: Trotz der widrigen Lebensumstände hatten sie es geschafft, ihren Humor zu bewahren.

In den ersten beiden Jahren, in denen der Fotograf je für ein paar Wochen vor Ort war, lernte er das Volk der Peulh erst einmal kennen. Er beobachtete, spielte mit den Jugendlichen Fußball und schloss so Kontakte. Er gewann das Vetrauen der Einwohner und wurde aus einem namenlosen "Weißen" irgendwann zu "Joachim". Sein erster Kontakt zu den Leprakranken war wie ein Schock. "Die Leute eitern zum Beispiel auch aus den Augen, weil sie nichts spüren, wenn sie in die Sonne gucken", so Bergauer zum "Spiegel".

Bergauer errichtete in dem Dorf, in dem es an allem mangelt – von Arbeit bis Nahrung – ein Fotostudio und begann, die leprösen Menschen zu fotografieren. Doch er zeigt nicht nur Leid und Armut, sondern auch die Anmut und Schönheit der Peulh. Aus seinen vielen tausend Bidern entstand ein Bildband, der den Betrachter in eine Welt führt, die ihn verzaubert.





