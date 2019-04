Strände, Illusionen und wilde Kontraste: Eine Reise ins Karibik-Paradies der Gegensätze

Überfüllte Busse, eine schuftende Bevölkerung und Armut an jeder Ecke – für die Einheimischen der Karibik ist das Alltag. Auf dem Marktplatz rufen Prediger zur Buße auf, eng gedrängt stehen die Passagiere in den Bussen und werden mit Soca-, Reggae- oder Calypso-Songs bei Laune gehalten, lautstark streiten sich zwei Frauen am Busbahnhof. Lebenssituationen, die Fotograf Bernd Reinert mit seinen Fotos dokumentieren will.

Aus einem persönlichen Austausch wird ein Baustein des Lebens

Für seine Bilder bereiste er bereits verschiedene Karibikinseln und fotografierte die Einheimischen vor Ort. Denn für den Fotografen steht der der Mensch im Fokus. So auch auf seinen Reisen: Hier sucht er nach besonderen Situationen, den bewegenden Augenblicken. Wenn es dann zu einem persönlichen Austausch mit außergewöhnlichen Charakteren kommt, wird somit jedes seiner Fotos zu einem Mosaikstein seines Lebens.

Absurde Parallelwelt: Bevölkerung im Kontrast zu Touristen

Bei seiner Reise fotografiert er jedoch nicht nur die Lebenssituationen der Bewohner, sondern auch die Touristen in ihren Hotelanlagen. Denn dafür ist die Dominikanische Republik bekannt: Gigantische All-Inclusive-Hotels, in denen Besucher von einheimischen Animateuren bei Laune gehalten werden. Mit Valentinstag-Fotoshootings am Strand, Bierwetttrinken am Pool und Wassergymnastik im Meer. So liegen auf dem privaten Hotelstrand die Touristen in der Sonne, zurecht gemacht und perfekt gestylt, während die einheimische Bevölkerung auf einem nebengelegenen, öffentlichen Strand zusammen kommt.

Eben diese Parallelwelt ist es, die den Fotografen fasziniert. Das Ergebnis ist eine Reportage voll absurder Gegensätze. Eine Welt in der Arm auf Reich und Realität auf Illusion trifft.

Weitere Bilder von Bernd Reinert finden Sie auch in unserer VIEW Fotocommunity.