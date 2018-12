"Sei mutig, sei anders, sei unbequem, sei das, was deine Integrität und kreative Vision verlangt – ganz egal, was die Auf-Nummer-Sicher-Geher, die Gewohnheitstiere, die Alltagsmenschen sagen." Diesem Zitat von Cecil Beaton kann Antje Kröger nur zustimmen. Sie lebt und arbeitet als freie Fotokünstlerin in Leipzig. Sie ist Künstlerin, Denkerin, Freigeist, Provokateurin und Frau mit einem Medium: dem Bild.

Im Fokus ihrer Arbeit steht der Mensch – mit all seinen Emotionen und Facetten

Antje Kröger bedient ein breites Spektrum: Ihre Tätigkeiten reichen vom Porträtieren anspruchsvoller Einzelkunden bis hin zu umfassenden künstlerischen Arbeiten in den Bereichen Film, Kunst, Musik und Co. Im Fokus ihrer Arbeit steht der Mensch. Mit all seinen Facetten und Emotionen, denn Kommunikation mit dem Gegenüber ist der Kern ihrer Werke. Mit einem hohen Anspruch fotografiert sie Akt, gibt Fotokurse und Workshops, bei denen der Fokus auf dem "Sehen" liegt, hilft anderen dabei, ihr künstlerisches Potential zu entdecken und zeigt, was es braucht, um Fotografie zu mehr als nur der Darstellung eines Menschen zu machen.

"Ich erschaffe mit meinen Bildern einen Blick hinter die Fassade"

"Fotografieren bedeutet für mich mehr als nur die Kamera zu bedienen. Ich erschaffe einmalige Situationen und Momente mit einem einfühlenden Blick hinter die Fassade. So entstehen komplexe Bilderwelten, in denen man mehr sehen kann als das, was auf den ersten Blick erscheint", schreibt die Fotografin über sich selbst.

Nach zwanzig Jahren ihrer künstlerischen Arbeit ist es nun soweit: Ihre Werke zusammengefasst in einem Buch. 260 Seiten, 80 Texte, 101 Bilder. Eindrücke, die ihr Leben prägten, sie geformt und entwickelt haben. Das Buch "Trümmer" kann bis 31. Dezember vorbestellt werden.





