Vom Oktoberfest bis zum Baden im Bergsee: So schön sieht Bayern von oben aus

Von oben sieht die Welt ganz anders aus. Wer schon einmal geflogen ist, dem ist dieser Umstand sonnenklar. Ein Blick aus dem Flugzeug-Fenster und selbst die Heimat, in der man eigentlich jeden Fleck kennt, erscheint einem plötzlich wie ein völlig neuer Ort. Von oben sieht man die Schönheit einer Stadt aus einem anderen Blickwinkel, entdeckt Zusammenhänge zwischen Wald und Wiesen und kann sich von der Ästhetik der Landschaft mitreißen lassen.

Bayern aus Drohnensicht

Genau das hat auch der Fotograf Daniel Reiter gemacht – und zwar in seinem Heimat-Bundesland Bayern. Immer wieder ist er mit seiner Drohne über die Orte seiner Kindheit, die Orte seines Aufwachsens und seine Sehnsuchtsorte vor der Haustür geflogen und hat fotografisch eingefangen, was den meisten von uns verborgen bleibt, weil sie am Boden bleiben.

Das Ergebnis sind faszinierende Luftaufnahmen des südlichen Bundeslandes, das sich stets zwischen Ekstase und Ruhepol zu bewegen scheint. Reiter veröffentlichte seine Aufnahmensammlung bereits im Bildband "Über Bayern" – in der Bildergalerie finden Sie unsere Lieblingsfotos.