Sport, Platz 1

Den ersten Platz in der Kategorie Sport gewann der Australier Adam Pretty. Er fotografierte Georg beim Bouldertraining auf einen Holzstapel in Kochel am See. Bouldern ist das Klettern an kleinen Felsformationen und Felsblöcken, die in der Regel nicht höher als sechs Meter sind, ohne Seile oder Gurte. Kletterhallen und Sportstätten wurden aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie geschlossen, die Sportler mussten also kreativ werden.

