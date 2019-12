Viele Geschenke unter dem Tannenbaum, leckeres Essen, dazu eine schneebedeckte Landschaft. So stellen sich viele die perfekten Weihnachtsfeiertage vor. Doch diese Kombination erleben die Deutschen relativ selten. Gab es früher häufiger weiße Weihnachten? Ein Faktencheck.

Gab es früher häufiger weiße Weihnachten?

Behauptung: Früher gab es öfter weiße Weihnachten.

Früher gab es öfter weiße Weihnachten. Bewertung: Stimmt nicht.

Die Fakten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von weißen Weihnachten, wenn an allen Festtagen, also Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, morgens um 7.00 Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegt.

"Das Ereignis war immer relativ selten", erklärt DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. Seit 1961 gebe es für Deutschland flächendeckende Wetterdaten, von einzelnen Orten reichen diese laut DWD bis 1881 zurück. An den Feiertagen 2010 gab es fast flächendeckend in Deutschland weiße Weihnachten. In den 1960er-Jahren gab es mehrere Jahre hintereinander an vielen Orten in Deutschland weiße Weihnachten. Daraus lasse sich aber kein genereller Trend ableiten, sagt Friedrich.

Die Winter waren früher jedoch oft kälter, sagt Friedrich. Nach DWD-Angaben ist es in Deutschland seit 1881 im Dezember um 1,7 Grad wärmer geworden. Im Dezember 2018 lag die Durchschnittstemperatur bundesweit demnach bei 3,9 Grad.

"Jedes Kinderbuch und jede Werbung zeigen eher die weiße Weihnacht als die in Deutschland viel realistischere grüne Weihnacht", sagt Professor Joachim Curtius vom Institut für Atmosphäre und Umwelt der Universität Frankfurt/Main. An weiße Weihnachten erinnert man sich eben lieber als an mildwarme Feste bei schlechtem Wetter und Regen.

Regionale Unterschiede bezüglich weißer Weihnacht?

Behauptung: Weiße Weihnachten gibt es regional unterschiedlich oft.

Weiße Weihnachten gibt es regional unterschiedlich oft. Bewertung: Das stimmt.

Die Fakten: Da gibt es mehrere Faktoren, zum Beispiel die Höhenlage. Für einige Regionen spielt auch der Abstand zum Meer eine Rolle. Auf Helgoland liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Fest mit Schnee nach DWD-Angaben bei zwei Prozent. In Berlin und Brandenburg gibt es eher weiße Weihnachten als in Niedersachsen.

Gibt es Orte mit Schneegarantie?

Behauptung: Es gibt Orte in Deutschland mit einer Schnee-Garantie zum Fest.

Es gibt Orte in Deutschland mit einer Schnee-Garantie zum Fest. Bewertung: Das stimmt.

Die Fakten: "Auf der Zugspitze hat es seit Beginn der dortigen Wetteraufzeichnung 1880 immer weiße Weihnachten gegeben", sagt Friedrich. Darunter sinke die Wahrscheinlichkeit dafür.

Im Dezember größte Chance auf Schnee?

Behauptung: Die Schnee-Wahrscheinlichkeit ist im Dezember am höchsten.

Die Schnee-Wahrscheinlichkeit ist im Dezember am höchsten. Bewertung: Stimmt nicht.

Die Fakten: Die kältesten Abschnitte im Jahr sind in der Regel von Ende Januar bis Anfang Februar, sagt DWD-Experte Friedrich. "Wenn man Weihnachten auf diese Jahreszeit schieben könnte, wäre es besser, um weiße Weihnachten erleben zu können."

Nach DWD-Angaben schneit es zwar manchmal Mitte Dezember, doch kurz vor Weihnachten ströme oft milde atlantische Luft vom Westen nach Deutschland. "Das berüchtigte Weihnachtstauwetter stellt sich ein", schreibt der DWD. Die warme Luft zehre die Schneedecke auf. Dieser Ablauf sei typisch für Deutschland.

Der Traum von weißen Weihnachten wird nach Ansicht von Professor Curtius weiterhin nur selten in Erfüllung gehen: "Allgemein ist es sicherlich richtig, dass im Zuge des Klimawandels zumindest für die nächsten Jahrzehnte zu erwarten ist, dass die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten noch weiter abnimmt, weil die Temperaturen immer seltener unter null Grad fallen werden."