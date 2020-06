Gardinen und Vorhänge gehören zu den größten Dreckfängern der Wohnung. Und weil vergilbte und verstaubte Gardinen den Wohlfühlfaktor massiv drücken, sollte man die dekorativen Stoffe regelmäßig waschen. Zugegeben, wer Gardinen waschen möchte, muss dafür mehr Zeit einplanen als bei der routinemäßigen Buntwäsche. Dafür verschwinden die aber nicht gleich wieder im Schrank, sondern sorgen sofort für frischen Glanz in den eigenen vier Wänden.

Doch was muss man beim Gardinen waschen beachten? Stopft man sie einfach in die Waschmaschine oder gibt es Alternativen? Wie oft sollten die etwas aus der Mode gekommenen Vorhänge überhaupt gewaschen werden? Und wie bekommt man die unhandlichen Gardinen schnell wieder trocken? Hier gibt's die Antworten.

Gardinen und Vorhänge waschen: Muss das sein?

Gardinen und Vorhänge vor den Fenstern sehen großartig aus, sollten aber regelmäßig gepflegt werden. Genügt es, sie ab und zu oberflächlich zu reinigen oder gehören sie in die Waschmaschine? Die gute Nachricht zuerst: Laut Experten müssen Gardinen weit weniger häufig gewaschen werden als man meinen könnte. Empfohlen wird, Gardinen und Vorhänge zumindest zwei Mal im Jahr zu waschen, um Staub, Schmutz und Rußpartikel, die sich im Laufe des Jahres in den Gardinen oder Vorhängen angesammelt haben, nachhaltig entfernen zu können.

Vor allem für Allergiker birgt der Staub, der sich auf einer Gardine sammelt, Risiken und unangenehme Nebenwirkungen. In Zimmern, in denen häufig geraucht wird, leidet der Fensterschmuck noch etwas mehr. Zigarettenrauch sorgt dafür, dass weiße Gardinen allmählich vergilben. Experten empfehlen in diesem Fall, Gardinen drei bis viermal pro Jahr zu waschen.

Gardinen waschen: Schritt für Schritt

Wie so häufig im Haushalt ist auch beim Gardinen waschen eine durchdachte Vorbereitung die halbe Miete. Das spart nicht nur jede Menge Zeit, sondern verbessert auch die Chancen auf ein perfektes Waschergebnis.

Und so geht's:

Nehmen Sie die Gardinen erst unmittelbar vor dem Waschen von der Stange. So vermeiden Sie hässliche Knitterfalten.

Besonders verdreckte Gardinen und Vorhänge sollten gründlich abgesaugt werden, bevor man sie in die Waschmaschine steckt

Entfernen Sie danach alle metallischen Gegenstände, die sich in den Gardinen befinden. Landen zum Beispiel Aufhänge-Clips mit in der Waschmaschine, könnten sie unschöne Rostflecken auf den Gardinen hinterlassen. Kunststoffteile wie kleine Häkchen oder Röllchen zum Aufhängen können problemlos mit in die Trommel.

danach Gegenstände, die sich in den Gardinen befinden. Landen zum Beispiel Aufhänge-Clips mit in der Waschmaschine, könnten sie unschöne Rostflecken auf den Gardinen hinterlassen. Kunststoffteile wie kleine Häkchen oder Röllchen zum Aufhängen können problemlos mit in die Trommel. Tipp: Stecken Sie die Gardine oder den Vorhang in ein Wäschenetz. Ein Kissenbezug erfüllt den gleichen Zweck, falls kein Netz zur Hand ist. So stellt man sicher, dass sich Plastik-Clips nicht verhaken. Zudem fransen die Gardinen nicht aus.

Stecken Sie die Gardine oder den Vorhang in ein Wäschenetz. Ein Kissenbezug erfüllt den gleichen Zweck, falls kein Netz zur Hand ist. So stellt man sicher, dass sich Plastik-Clips nicht verhaken. Zudem fransen die Gardinen nicht aus. Bei stark verdreckten Vorhängen sollten zumindest die gröbsten Flecken mit einem spezifischen Reiniger vorbehandelt werden. Klassiker hierfür ist Gallseife. Doch auch einfach Hausmittel helfen oft, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Bevor die Trommel in Schwung gebracht wird, sollten Sie noch eine wichtige Frage klären: Aus welchem Material ist die Gardine? Baumwolle oder Polyester freuen sich über Color- oder Weißwaschmittel behandelt werden. Bei leichten Gardinen Stores genügt normales Flüssigwaschmittel.

oder freuen sich über Color- oder Weißwaschmittel behandelt werden. Bei leichten Gardinen Stores genügt normales Flüssigwaschmittel. Vorsicht bei bedruckten Stoffen und Seide: Beides sollte mit der Hand gewaschen werden. Speziell bei Seide ist wichtig, nur Feinwaschmittel zu verwenden.

Gardinen waschen: Mit Hausmitteln vorbehandeln

Wer auch die hartnäckigsten Flecken auf Gardine und Vorhang loswerden will, sollte sie vorbehandeln. Hierzu kann man spezifische chemische Reiniger aus der Drogerie nutzen, oder es mit einfachen Hausmitteln probieren. Die meisten sind günstig, schnell zur Hand und noch dazu umweltfreundlich.

Natriumchlorid (Salz)

Speziell weiße Gardinen vergilben nach einer gewissen Zeit selbst im saubersten Haushalt. Salz kann hier eine große Hilfe sein. Der Grund: Natriumchlorid hat nicht nur eine Wasser entziehende, sondern auch eine aufhellende Wirkung.

Anwendung: Weichen Sie die gesamte Gardine oder Teile davon über Nacht in einem Eimer oder der Badewanne in Salzwasser ein. Pro Liter Wasser sollten ungefähr 125 Gramm Salz verwendet werden. Im Anschluss die Gardine oder den Vorhang in der Waschmaschine waschen und zum Trocknen aufhängen.

Backpulver / Natron

Bei besonders stark verschmutzten oder vergilbten Gardinen reicht Salz eventuell nicht aus. In diesem Fall könnte Backpulver die Lösung sein. Das darin enthaltene Natron ist pur in jeder Drogerie erhältlich. Im Backpulver ist die Konzentration zwar nicht so hoch. Der Wirkungsgrad ist aber ähnlich.

Anwendung: Weichen Sie die Gardine oder den Vorhang in einem Natron-Bad ein. Dafür ein paar Tütchen natronhaltiges Backpulver mit heißem Wasser vermischen und den Stoff mindestens zwei Stunden einweichen. Danach ab in die Waschmaschine!

Tipp: Beim Waschen in der Maschine kann zusätzlich noch ein Päckchen Backpulver ins Waschmittelfach gemischt werden.

Essig und Zitronensäure

Bei einem starken Grauschleier kann die Gardine mit einem ausgiebigen Bad in Zitronensaft oder Essig vorbehandelt werden. Beide Flüssigkeiten sind stark säurehaltig und wirken bei verfärbten Stoffen sehr zuverlässig. Farbige Vorhänge sollten hiermit aber nicht behandelt werden, da die Farben ausbleichen könnten. Weiße Gardinen hingegen profitieren von der bleichenden Wirkung der Säure.

Anwendung: Mischen Sie Wasser in einem Eimer oder der Badewanne großzügig mit Essig oder Zitrone. Die Gardine über Nacht einweichen. Danach in der Waschmaschine mehrmals gut durchspülen, um den Geruch aus der Gardine zu bekommen. Zum Trocknen kommt die Gardine dann auf den Wäscheständer.

Buttermilch

Ungewöhnlich, aber beim Vorbehandeln von Gardinen und Vorhängen ebenfalls effektiv, ist Buttermilch.

Anwendung: Weichen Sie die Gardine in einem Wasserbad mit Buttermilch über mehrere Stunden ein. Anschließend den Stoff wie gewohnt in der Waschmaschine waschen. Die Buttermilch bringt die Gardine zum Strahlen

Tipp: Hängen Sie die Gardine nach dem Waschen an einem sonnigen Platz auf. Sie trocknet dann nicht nur schneller. Die UV-Strahlen der Sonne sorgen zusätzlich für einen aufhellenden Effekt und lassen auch den letzten kleinen Grauschleier verblassen.

Gardinen waschen und trocknen: Bitte ohne Knittern

Wer sich dafür entscheidet, die Gardinen in der Waschmaschine zu waschen, sollte grundsätzlich vorsichtig sein. zu heißes Wasser oder der falsche Waschgang könnten die empfindlichen Gardinen für immer ruinieren. Stellen Sie die Maschine beim Gardinen waschen immer auf niedrigste Temperatur, die gewählt werden kann. Bei den meisten Waschmaschinen sind das 20 bis 30 Grad. Stellen Sie das Feinwaschprogramm ein. Die Trommel sollte sich maximal 800 Mal pro Minute drehen. Nach dem Waschen können die Gardinen zum Trocknen direkt wieder auf die Gardinenstange gehängt werden. Damit sie nicht knittern, können sie mit einigen Wäscheklammern beschwert werden. Wegen der zwischenzeitlich hohen Feuchtigkeit sollte der Raum mit den frisch gewaschenen Gardinen gut durchlüftet werden. Bei noch tropfenden Gardinen hilft ein Handtuch, um den Boden zu schützen.

Tipp: Um Knitterfalten vorzubeugen, sollte die Waschmaschine nur zur Hälfte befüllt werden. Außerdem gilt: Je weniger Wasser Sie durch die Maschine schicken, desto größer ist die Knittergefahr. Wer sich danach Arbeit sparen möchte, sollte das Sparprogramm der Waschmaschine beim Gardinen waschen meiden.

Gardinen von Hand waschen

Wer seine Gardinen schonend waschen möchte, erreicht das am besten mit einer Handwäsche. Und so geht's:

Geben Sie etwa 40 ml Waschmittel in eine mit Wasser gefüllte Badewanne

in eine mit Wasser gefüllte Badewanne Legen Sie die Gardinen hinein und schwenken Sie sie mehrmals hin und her. Vermeiden Sie, den Stoff aneinander zu reiben. Das könnte das feine Gewebe beschädigen.

Tauschen Sie das Wasser zumindest einmal aus und wiederholen Sie den vorigen Schritt

Abschließend sollte der Stoff mit klarem Wasser abgespült werden bis das gesamte Waschmittel ausgespült ist. Nach der Handwäsche die Gardinen wie empfohlen aufhängen.

Gardinen waschen: Nur Mut!

Gardinen bestehen häufig aus sehr empfindlichem Stoff. Vor allem beim Gardinen waschen, bekommen es deshalb viele mit der Angst zu. Doch wer ein paar Tipps und Regeln befolgt, kann seine Wohnung schon nach wenigen Stunden wieder mit strahlenden Gardinen schmücken.

