In Pink macht alles gleich doppelt so viel Spaß – auch das Essen.

von Laura Stunz Schnell, lecker, einfach und pink – geht es noch besser? Wohl kaum. Dieses Rezept für eine pinke Pasta kommt pünktlich zum "Barbie"-Hype, besteht aus nur fünf Zutaten und steht in 15 Minuten auf dem Tisch.

Der "Barbie"-Hype hält auch Wochen nach Kinostart noch Einzug. Und natürlich erscheint alles, was mit dem Film auch nur ansatzweise etwas zu tun hat, in der Farbe Pink.

"Think pink!" – auch beim Essen

Ganz nach dem Motto: "But tell her if she's gotta think, think pink!" (dt.: "Aber sagt ihr: Wenn sie denken muss, soll sie pink denken") – danke an Kay Thompson für diesen tiefsinnigen Satz, der vor 66 Jahren im Klassiker "Ein süßer Fratz" Wellen schlug – wird 2023 alles pink, was nicht schnell genug weglaufen kann: Neben Kleidung erstrahlen Autos, Accessoires, Möbel und neuerdings sogar Häuser (dort, wo die Baugenehmigung es erlaubt) in Pink, Rosa, Magenta oder Puder. Und natürlich kann man sich mit ein wenig kreativem Freisinn auch eine pinke Speise auf den Teller zaubern.

Wer jetzt angewidert das Gesicht verzieht und an künstliche Lebensmittelfarben und unnatürliche Zusatzstoffe denkt, der halte inne: Aus Lebensmitteln wie Erdbeeren, Kirschsaft oder Rote Bete lassen sich wie von Zauberhand leckere Speisen zaubern, die Gaumen und Auge gleichermaßen erfreuen. So wie bei dieser schnellen, cremigen Pink Pasta, die sich über die vergangenen Wochen zum Internet-Phänomen entwickelt hat. In Windeseile steht das "Barbie"-würdige Rezept auf dem Tisch, schmeckt wahnsinnig aromatisch und beeindruckt allein schon durch seine tolle Optik.

Rezept für eine schnelle Pink Pasta aus nur fünf Zutaten

Zutaten

500 Gramm Tagliatelle

1 Packung Rote Bete, vakuumiert (500 Gramm)

250g Schafskäse

2 Knoblauchzehen

1 EL Hefeflocken

Salz, Pfeffer

Optional zum Garnieren: Nüsse, Kerne, Petersilie, 1 Spritzer Zitronensaft

Zubereitung