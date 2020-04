Nudeln sind praktisch, haltbar, schnell gemacht und gerade deswegen jetzt in der Corona-Zeit eine hochgeschätzte Allzweckwaffe in der Küche. Doch wer nicht immer die ganze Packung in den Topf schüttet, kennt das Problem: Irgendwann ist der Schrank voll mit angebrochenen Packungen verschiedener Nudelsorten. Dabei kann man die ganz einfach verwerten.

"Ich würde eine einmalige Komposition daraus machen", verrät Profi Holger Stromberg. "Man holt mal alle aus dem Schrank und schaut: Welche haben die längste Kochdauer?" Mit diesen würde man dann einfach anfangen. "Die schmeißt man zuerst ins kochende Wasser. Und dann alle nach und nach. Am Ende sind alle zeitgleich fertig und man schüttet sie ab."

Abkühlen als Kalorienspar-Trick

Man müsste die Pasta nicht mal sofort essen. Stattdessen sollte man sie eine Minute vorher herausholen und auf einem flachen Blech ausdampfen lassen. "Das empfehle ich für alle Pastasorten, die man kocht." Wenn man die Nudeln dann mit einem Esslöffel Olivenöl vermengt und auf Zimmertemperatur auskühlen lasse, könne man sie einfach in einem verschlossenen Gefäß im Kühlschrank lagern. "Wenn die Pasta zwölf Stunden auskühlen konnte, dann entstehen sogenannte resistente Stärken." Die Kohlenhydrate verlieren so etwa zehn Prozent ihrer Kalorien, so Stromberg. Zum Verzehr muss die Pasta nur kurz aufgewärmt werden. "Oder du machst einen tollen Salat daraus."

Trotzdem sollte es auch in der Corona-Zeit nicht ständig Pasta sein. "Wir müssen auch ein bisschen auf unseren Umfang schauen", meint Stromberg. "Die Pasta wird so schnell nicht schlecht. Die können wir alle auch nach Corona noch fleißig aufessen." Der Sternekoch kümmerte sich zehn Jahre lang um das kulinarische Wohlbefinden der deutschen Fußballnationalmannschaft und weiß: Der Körper benötigt viele Vitalstoffe mehr, als in der Nudel stecken.

Koch-Podcast mit Holger Stromberg

In seinem neuen Podcast hilft Stromberg, die Nudeln auch im eigenen Vorratsraum zu finden. Und verrät, wie schwarzer Reis und Hülsenfrüchte gegen den Pasta-Overkill helfen. Welche Tipps und Tricks der Sternekoch sonst noch gegen die Corona-Eintönigkeit in der Casa Cucina, also der Küche Zuhause, hat, erzählt er wochentäglich im zehnminütigen Podcast "Essen wie Stromberg - Die Homeoffice Edition", der auf AudioNow, auf Spotify und iTunes zu finden ist.