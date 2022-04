Die siebte Runde "Kitchen Impossible" war ein Ritt auf der emotionalen Rasierklinge. Auf extreme Stimmungstiefs von "Mister Kitchen Impossible", Tim Mälzer, der mehrfach abreisen, gar Gerichte boykottieren wollte, folgten große Glücksmomente und herzergreifende Szenen. Schließlich bekam es Mälzer nicht nur mit einer ganzen Riege Top-Köchinnen (Haya Molcho, Viktoria Fuchs, Cornelia Poletto) zu tun, sondern auch mit einer Boy Band. Es wurden Raubvögel und Food-Punks auf ihn losgelassen, Küchen in Brand gesteckt. Es floss sogar Blut.

Bereits der Auftakt war furios. Beim Kampf der Köche Swanson gegen Mälzer ging es martialisch zu. Der Hamburger entkam nur knapp einem, wie er es spitzbübisch nannte, Mordversuch. Während Swanson seinerseits im "Seven Swans" (ein Schelm, wer bei der Namensgleichheit Böses denkt) den Adrenalinpegel des Original-Kochs durch eine, sagen wir, eher hitzige Herangehensweise nach oben trieb. Und zumindest mit erhitzten Gemütern sollte es weitergehen.

Achterbahnfahrt der Gefühle bei "Kitchen Impossible"

Cornelia Poletto musste in der norwegischen Wildnis ihre Survival-Skills auspacken und im strömenden Regen über offenem Feuer kochen. Verlor ob dieser Provokation allerdings nicht – wie von Mälzer geplant – die Contenance, bewies viel mehr, dass sie ihre Frau auch unter widrigsten Umständen zu stehen verstand. Ganz anders der Hamburger selbst. Der wurde in Dänemark mit Sepp Schellhorn zum Pizzabäcker degradiert und war darüber so erbost, dass er am liebsten alles hinschmeißen und abreisen wollte.

Neben sensationellen Original-Köch:innen und -Gerichten, Quereinsteigern und großen Idolen, Herz-Küche und Avantgarde-Gefriemel gab es auch immer wieder die kleinen Momente, die "Kitchen Impossible" zu "Kitchen Impossible" machen – gute Unterhaltung.

Wer sich in der siebten Staffel besser gemacht hat, Mälzer oder die Konkurrenz? Viermal hatte Mälzer in den Duellen den härteren Punch, viermal die Konkurrenz. Und im großen Finale, der "Best Friends Edition" wurde dann auch noch das schier Unmögliche wahr: Punktgleichheit mit Max Strohe.

Die besten Momente der siebten Staffel haben wir in der Fotostrecke oben zusammengetragen. Alle Folgen von "Kitchen Impossible" können bei RTL+ gestreamt werden.