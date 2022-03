Das kleine Finale von "Kitchen Impossible" wird zum Kampf der Generationen. Zwei alte, aber weise Männer schicken sich an, den jungen Küchen-Rowdys kulinarisch die Leviten zu lesen – und werden selbst abgezogen.

Tim Mälzer hatte schon bessere Laune. In Staffel sieben kämpft er damit, die Stimmung über Null zu halten. Auch im kleinen Finale von "Kitchen Impossible" ist er kurzzeitig mal wieder im emotionalen freien Fall, will hinschmeißen. Dabei hatte er diesmal sogar seinen "Bruder im Geiste", Sepp Schellhorn, an der Seite. Dumm nur, dass der ähnlich sensibel ist – und die Konkurrenz das auch noch weiß. Schließlich traten die beiden alten Hasen ganz wörtlich gegen die nächste Generation an. Felix Schellhorn und seine Kumpanen vom Kunst- und Kulinarik-Kollektiv "Healthy Boy Band" hatten kein geringeres Ziel, als "Sepp und Tim zu vernichten".

Die Highlights des kleinen Finales bei "Kitchen Impossible"

Diese Köche mussten sich beweisen:

Tim Mälzer und der österreichische Haubenkoch Sepp Schellhorn, die sich in der letzten Staffel einen "richtig dreckigen Kampf" lieferten (hier noch einmal zum Nachlesen), fraternisieren, um die nächste Koch-Generation in ihre Schranken zu weisen: Die Healthy Boy Band (HBB) mit Philip Rachinger, Felix Schellhorn und Lukas Mraz. Die geben zwar an "There is no thing the Healthy Boy Band is really good at" (etwa: Es gibt nichts, worin die Healthy Boy Band wirklich gut ist), mischen derzeit aber dennoch die internationale Gourmetszene auf. Dabei bewegen sie sich zwischen Fine Dining und "Trash Food", klassischer Gastronomie und Performance-Kunst.

Das waren die Aufgaben:

Mälzer/Schellhorn in Zürich, in der Schweiz im "Rosi" bei Markus Stöckle: Cordon Bleu und Kartoffelhybrid

Die Healthy Boy Band kocht in Frankfurt am Main bei Mario Lohninger glutenfrei: Frankfurter Grüne Soße, Chitarra mit Tomatensoße, Frivoler Mozart

Mälzer/Schellhorn reisen nach Dänemark. In Kopenhagen bei Christian F. Puglisi bereiten sie Pizza & Burrata zu

Die Healthy Boy Band darf nach London. In England dürfen die Drei bei Johannes Nuding im "Sketch" zaubern: Langustine in 4 Variationen

Das ging ans Herz:

Tim Mälzer und Sepp Schellhorn bringen zusammen mehr als 60 Jahre Küchenerfahrung mit. Dass sie kochen können, müssen sie eigentlich niemandem mehr beweisen. Diese "Kitchen Impossible"-Folge war allerdings alles andere als eine Sternstunde. Es wollte wenig gelingen. In Zürich erlebte Sepp Schellhorn sein persönliches Knödel-Gate. Nachdem Mälzer erst versucht hatte, seinen Buddy durch aggressive Antreiberei aus dem Blackout zu holen – "Reiß dich mal zusammen", "Mensch, schalt' dein Hirn ein", zeigte er, was wahre Freundschaft ist. Er nahm Schellhorn die Aufgabe ab. Es war nur einer von vielen Momenten, der zeigte, wie nah sich Mälzer und Schellhorn sind.

Die größte Überraschung:

Der Einstieg der Healthy Boy Band in das "Kitchen Impossible"-Game lief alles andere als smooth. Mraz und Rachinger bekamen sich in Frankfurt so dermaßen in die Haare, dass es selbst für Zuschauer zwischenzeitlich nur schwer zu ertragen war. Mraz, vom Ehrgeiz gepackt, spielte den Oberhäuptling, ließ keine Zweitmeinung zu. Rachinger rebellierte wie ein Teenie gegen das autoritäre Gebaren, gönnte sich erst einmal ein "Glasl Bier" und verlagerte seine Mitarbeit aufs besserwisserische Kommentieren. Obschon sein Auftritt an Arbeitsverweigerung grenzte, hatte er zwar oftmals tatsächlich den besseren Riecher, blieb aber dennoch ungehört. Dieser Tag, fassten sie später zusammen, sei wohl der Tiefpunkt seit Gründung der HBB 2017 gewesen. Der einzige, der sich von dem Alpha-Männchen-Gehabe nicht irritieren ließ, war Felix Schellhorn. Der hatte, nach eigener Aussage, "wirklich gar keinen Stress". Beinahe an ein Wunder grenzte dann, was die Drei in London zeigten: echtes Teamwork.

Der absolute Tiefpunkt:

Was sich die Healthy Boy Band für die beiden Grand Seigneurs als zweite Aufgabe ausgedacht hatten, kam einem Coup gleich. Mälzer und Schellhorn sollten Pizza backen. Die beiden waren alles andere als erfreut über die, könnte man glauben, dankbare Aufgabe. Sie hatten gehofft, sich an Spitzenküche abarbeiten zu dürfen. "Sie wollen uns einfach eine in die Fresse hauen", fasste Schellhorn zusammen. Mälzer war drauf und dran, in seinem Ego gekränkt, hinzuschmeißen. "Du bist doch mein Freund. Ich rutsche gerade in eine kulinarische Depression. Ich fahre nach Hause und du machst das allein", sagte Mälzer zu Schellhorn. Die HBB spielten ein teuflisches Spiel mit den Emotionen der Kontrahenten – und die Strategie ging auf. Mälzer und Schellhorn verzettelten sich. Der Teig misslang, der Pizzaofen war viel zu heiß, das Gesamtresultat eine Katastrophe. "Ich mache zuhause mit der Küchenmaschine in 30 Minuten eine geilere Pizza", fasste Mälzer frustriert zusammen. "Wir haben Knäckebrot mit Brokkoli und Bratwurst abgeliefert."

Stress, oder was? Die Healthy Boy Band (von links: Rachinger, Mraz, Schellhorn) war nicht nur zum Spaßen aufgelegt. © RTL / Endemol Shine

Das machte Spaß:

Die Healthy Boy Band ist unkonventionell, rowdyhaft, humorvoll. Davon war in Frankfurt wenig zu sehen. In London hingegen drehten die Jungspunde auf. In der Küche von Nuding herrscht eigentlich Zucht und Ordnung. Dort wird wohlrasiert und frisch gebügelt gekocht. Die Drei laufen dem zum Trotz in Cricket-Outfits auf, die an Szenen aus "Clockwork Orange" erinnern lassen und malten sich mit Sepia-Tinte Kriegsbemalung auf die Wange. Obendrauf nahm Rachinger erst einmal einen beherzten Schluck aus der Whiskypulle. "Normalerweise würde ich solche Leut' nicht in meine Küche lassen", so der Originalkoch, "aber es passt schon. Ist ein lustiger Haufen".

Jugend mit härterem Punch

Das kleine Finale von "Kitchen Impossible" verloren Mälzer und Schellhorn haushoch mit 9 zu 12 Punkten. Allerdings nicht, weil die Healthy Boy Band so viel besser gekocht hätte. Die beiden alten Hasen waren zwischenzeitlich emotional so von der Rolle, dass sie sich letztlich ihre eigene Grube schaufelten.

