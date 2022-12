von Tina Pokern Es hat bereits Tradition: Vor Weihnachten wird bei der Erfolgsshow "Kitchen Impossible" noch einmal richtig Feuer entfacht. Diesmal holt sich Gastgeber Tim Mälzer drei seiner liebsten Konkurrenten in die Küche.

Für Fans ist das Weihnachtsspecial von "Kitchen Impossible" immer ein ganz besonderes Schmankerl. Schließlich geht es dann für Tim Mälzer traditionell nicht nur gegen einen Gegner, sondern gleich gegen ein ganzes Pack an Spitzenköchen. In diesem Jahr aber versuchen Mälzer und Co. etwas ganz Neues: ein Kochduell im Sinne der Weihnacht.

In diesem Jahr treten die Köche nicht als Einzelkämpfer gegeneinander an, sondern im Team. Tim Mälzer hat sich für das Duell seinen Freund Lucki Maurer an die Seite geholt. Im Doppelpack wollen sie sich gegen die Berliner Sterne-Köche Tim Raue und Max Strohe durchsetzen. Alle drei sind keine Unbekannten in der Kochshow, sie alle haben sich schon mindestens einmal mit der "Küchenmaschine" Mälzer am Herd duelliert.

"Kitchen Impossible"-Weihnachtspecial mit Überraschungen

Wie gehabt, schicken sich die Teams gegenseitig ins Ungewisse. Am Zielort müssen die Teams diesmal besondere Weihnachtsmenüs nachkochen – insgesamt drei Gerichte. Am Ende entscheidet wie immer eine Jury darüber, wie gut sich die Köche geschlagen haben und wie nah diese mit ihrer Version ans Originalgericht herangekommen sind. Danach treffen sich die Teams zu einem gemeinsamen Weihnachtsabend, kochen und essen gemeinsam, beschenken sich – und schauen sich an, wie sich die jeweiligen Teams bei den gestellten Aufgaben geschlagen haben.

Tim Mälzer und Lucki Maurer werden von den Konkurrenten nach München geschickt, wo sie sich im Restaurant JIN beweisen müssen. Dort erwartet sie allerdings kein zünftig-deutsches Traditionsmenü, sondern eines aus dem Fernen Osten. Sie müssen ein Gericht von Hao Jin nachkochen, der mit zwei Gault-Millau-Hauben dekoriert ist. Die Sterneköche Tim Raue und Max Strohe dürfen ein Stückchen weiter in den Süden reisen, nach Apulien. Dort bekommen sie es mit einer waschechten italienischen Nonna zu tun – und einem Gericht, das sie an den Rande der Verzweiflung und darüber hinaus bringt.

Welches Kochteam am Ende die meisten Punkte holt und ob Tim Mälzer diesmal seinen Weihnachtsfluch besiegt – er hat noch nie in einem Weihnachtspezial gewonnen – ist am Sonntag, den 11. Dezember, ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen. Das Duell ist außerdem in der RTL+-Mediathek abrufbar.