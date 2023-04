von Tina Pokern Es kochen vielleicht alle nur mit Wasser, ein Tim Mälzer arbeitet aber auch mit dem einen oder anderen Psychotrick. Zum Staffelfinale von "Kitchen Impossible" legt der Hamburger gegen Tim Raue und Hans Neuner den Schafspelz ab und wird zum Wolf.

Wenn Tim Mälzer und Tim Raue zusammen in der Küche stehen, kann das nur eines bedeuten: Friends-Edition bei "Kitchen Impossible". Seit Jahren liefern sich die beiden zum Grande Finale unerbitterliche Kochduelle und stellen damit auch ihre Freundschaft auf eine harte Probe. "Dass wir eine besondere Beziehung haben, ist bekannt", so Mälzer. Für ihn entwickele sich das Freunde-Special zum Highlight jeder Staffel – "und das kann ausschließlich nur mit Tim Raue stattfinden". Ein Sternekoch ist einem Mälzer aber nicht genug. Wenn es um die Krone bei "Kitchen Impossible" geht, wird groß aufgefahren. Der österreichische Sternekoch Hans Neuner macht das Duo zum Trio infernale – und so werden Freunde zu Feinden und wieder zu Freunden und ...

Die Highlights der Friends-Edition bei "Kitchen Impossible"

Eins-gegen-eins-gegen-eins-Situation zum Staffelfinale von "Kitchen Impossible": beim Friends-Special treten gleich drei Köche gegeneinander an. Neben "Mister Kitchen Impossible" Tim Mälzer ist selbstverständlich auch Stammgast Tim Raue wieder mit dabei – es ist bereits sein achtes Mal. Die beiden haben diesmal den österreichischen Sternekoch Hans Neuner zum kompetitiven Koch-Dreier geladen.

Die Spielregeln: Jeweils ein Koch stellt den beiden anderen eine Aufgabe. Vor Ort müssen sie das gleiche Gericht verkosten und dieses simultan nachkochen. Die Gerichte werden dann von derselben Jury im Direktvergleich bewertet. Der Koch, der nach den beiden Aufgaben die meisten Punkte hat, gewinnt.

Das waren die Aufgaben

Tim Mälzer schickt Tim Raue und Hans Neuner zu Hans Jörg Bachmeier, dem in München zwei Restaurants gehören. Gekocht wird "Beim Sedlmayr", das Rezept stammt von seinem Ex-Chef Eckart Witzigmann.

Gericht: Krustenbraten mit Kartoffelknödel und Krautsalat

Tim Raue und Tim Mälzer kochen im kalten Norwegen im Unterwasserrestaurant Under, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist bei Nicolai Ellitsgaard.

Gericht: Fiskepudding

Tim Mälzer und Hans Neuner werden von Tim Raue nach Griechenland geschickt, wo sie kritische nachhaltige Küche von Panagiotis Manganas auf der Organic Farm Peskesi nachmachen müssen.

Gericht: Lammhaxe mit Stamnagathi und Moustalevria

Das Knödel-Waterloo

Hans Neuner musste erst einmal eine Brühe trinken. Es war dann doch etwas zu viel Alkohol am Abend zuvor geflossen, der Magen wusste sich zu beschweren. Richtig gut ging es dem Sternekoch nicht, dabei war das noch der gute Teil seines Tages. In München erlebte Neuner sein persönlicher Knödel-Waterloo. Er bastelte und bastelte, aber die Knödel à la Witzigmann wollten ihm nicht gelingen. Irgendwann war der Koch so angefressen, dass er erst einmal an die Luft musste, um eine Zigarette zu rauchen. Er war sichtlich bedient. So viel Leid erweichte sogar Tim Raues Herz und brachte ihm dazu, mit einem Tipp auszuhelfen.

Psychoterror für Raue

Tim Mälzer weiß genau, welche Knöpfe er bei Tim Raue drücken muss, um diesen aus dem Konzept zu bringen und scheut sich auch nicht dafür, das bis zum Exzess zu tun. Mit Freunden kann man es ja machen – auch wenn die Freundschaft dabei zumindest kurzfristig ein paar Risse bekommt. Raue kennt diese Psychospielchen bereits, doch obwohl sich der Berliner fest vorgenommen hatte, sich nicht provozieren zu lassen – so richtig gelingen wollte es ihm nicht. In der Küche sei Mälzer einfach ein Arschloch, konstatierte er sichtlich genervt. Mälzer feixte.

Ritterschlag für Mälzer

In Norwegen sollen Mälzer und Raue ein Gericht von Originalkoch Nicolai Ellitsgaard nachkochen. Der macht keinen Hehl daraus, Fan von Raue zu sein, bezeichnet ihn als Inspiration. Wer aber dieser andere Tim sein soll, ist ihm ein Rätsel: "Wie ist der Nachname?". So richtig ernst nimmt er Mälzer zunächst nicht. Doch während Raue viel zu verkopft an die Arbeit geht, erkennt Mälzer die zugrunde liegende Simplizität des Traditionsgerichts. Er beweist sowohl in der Auswahl der Zutaten als auch bei der Zubereitung ein gutes Händchen – das beeindruckt dann sogar Ellitsgaard. Dem schmeckte Mälzers Kopie der Soße so gut, dass er laut mit dem Gedanken spielte, sein eigenes Rezept entsprechend abzuwandeln. Ein Ritterschlag für Mälzer!

Das war fies!

Die Friends-Edition wäre keine Friends-Edition, wenn nicht wenigstens ein Freund dem anderen das sprichwörtliche Messer in den Rücken rammen würde. Diesmal war es Hans Neuner, der die Durchtriebenheit des Schelms Mälzer abbekam. Der Hamburger führte Neuner in Griechenland mit einer perfiden Strategie auf Zubereitungsabwege – und amüsierte sich dabei köstlich. Aber wer anderen einen Grube gräbt ...

Dieser Koch hat gewonnen

Gewonnen haben alle und doch irgendwie mal wieder nur einer. Sowohl Mälzer als auch Raue und Neuner konnten je ein Duell für sich entscheiden. Am Ende aber zählen die Punkte. Tim Mälzer stellt zum großen Finale einmal mehr unter Beweis, dass es nur einen "Mister Kitchen Impossible" geben kann – ihn.

