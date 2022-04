Wenn bei "Kitchen Impossible" zum Angriff gepfiffen wird, hat die Freundschaft Pause. Mälzer, Raue und Strohe lieferten sich in der "Best Friends Edition" ein Duell auf kulinarischem Weltklasseniveau.

Sie ließen sich nicht lumpen. Zum Grande Finale der siebten Staffel von "Kitchen Impossible" schöpften Tim Mälzer, Tim Raue und Max Strohe noch einmal aus den Vollen und schnürten einander Boxen, die Pandoras Büchse in nichts nachstanden, vor Bösartigkeit und Niedertracht geradezu trieften. Die Köche bescherten einander eine Alptraum-Erfahrung nach der nächsten – kulinarisch wie psychisch. Nach Abpfiff des Koch-Gemetzels war es mal wieder Tim Mälzer, der jubelte. Allerdings verhalten. Denn auf dem "Kitchen Impossible"-Thron hatte sich bereits ein anderer breit gemacht.

Das waren die Highlights des "Kitchen Impossible"-Finales

Zum großen Finale von Staffel 7 gibt es für die Fans der Kochshow ein besonderes Schmankerl: Die "Best Friends Edition". In dieser treten gleich drei Köche im Modus Jeder-gegen-Jeden an. Jeweils einer wählt für die beiden anderen eine Location, in der sie zeitgleich ein Gericht des Original-Kochs nachkochen müssen. Wie immer verkostet eine Jury das Ergebnis und verteilt Punkte. Der Koch mit den meisten Punkten aus zwei Duellen gewinnt.

Diese Köche mussten sich beweisen:

In der letzten Staffel verwies Tim Mälzer die Konkurrenten Tim Raue und Alexander Herrmann auf die hinteren Plätze. Er siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung. "Du Stück Scheiße hast um 0,1 Punkte gewonnen", ärgerte sich Raue, der sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. (Hier noch einmal zum Nachlesen). Der Berliner Sternekoch ist inzwischen Stammgast bei "Kitchen Impossible", die Wortgefechte der beiden Tims sind legendär. Selbstverständlich ließ es sich Raue auch diesmal nicht nehmen, die Messer zu wetzen. Er hatte schließlich eine Schmach wettzumachen.

Der Dritte im Bunde diesmal war Max Strohe. Ebenfalls kein Unbekannter bei "Kitchen Impossible", ebenfalls Berliner, ebenfalls Sternekoch. 2021 erhielt Strohe für seine Corona-Initiative "Kochen für Helden" den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Vor diesem Finale hatte sich der Berliner Koch Strohe bereits zweimal mit Mälzer duelliert und zweimal gewonnen.

Das waren die Aufgaben:

Tim Mälzer lässt Raue und Strohe in Brixen in Südtirol bei Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler im "AlpiNN" antreten. Sie versuchen sich an den Gerichten "Es ist kein klassischer Knödel" und "Orzotto mit Zichorienkaffee"

Tim Raue schickt Mälzer und Strohe nach Eindhoven in den Niederlanden zum Gewürz-Virtuosen Soenil Bohadoer. Dort kochen sie "Rendang"

Max Strohe lässt Mälzer und Raue an die Algarve nach Porches reisen, wo sie das Signature Dish von Hans Neuner kochen: "Tagliatelle vom Carabinero & Mr. Krabbs"

Die witzigsten Momente

Nach ehr als 50 Folgen "Kitchen Impossible" hat Tim Mälzer verinnerlicht, wie der Hase in den Duellen läuft. Und er weiß auch, wie er seine Kontrahenten kleinkriegt. "Kulinarisch kann ich Strohe nicht das Wasser reichen, was ich kann, ist psychologische Kriegsführung", sagte er vorab. Und machte das zum Programm. Er mobbte Strohe regelrecht, zog ihm infantil die Hose herunter, sperrte ihn in die Hotel-Drehtür. Vor allem aber nervte Mälzer den Rivalen in der Küche unsäglich, was dem sichtlich zusetzte. Die Manöver des Quälgeists dienten einzig und allein einem Zweck: den Berliner zu demoralisieren, ihn von der Arbeit abzulenken und zu Fehlern zu provozieren. Das war so diabolisch, dass Raue in der Rückschau Tränen lachte.

Das fieseste Gericht

Beim ersten Blick aufs Originalgericht von Hans Neuner: "Tagliatelle vom Carabinero & Mr. Krabbs" verfiel Raue in hysterisches Lachen und Mälzer in Defätismus. Es war eine Box des Grauens, die Strohe für die beiden Tims ausgesucht hatte. Das i-Tüpfelchen: ein aufgeblähtes Gebäckstück in Form einer Krabbe, das zudem auch noch gefüllt war. "Diese rote Dreckskrabbe schreit ja schon: 'Ich zerstöre euch, ich mache euch kaputt'", so Mälzer. Die Aufgabe sei gigantomanisch, meinte auch Raue konsterniert: "Die Krabbe ist das schlimmste, was ich jemals nachkochen musste." Und tatsächlich bekamen die Köche das Gebäck zwar irgendwie in Form, nicht aber gefüllt.

Der Ekelmoment

In Portugal verkostete Mälzer das falsche Gewürz und versetzte in Folge minutenlang die Küche in Furor. Denn das Gewürz war wohl so scharf, dass er sich vor Röcheln und Husten überhaupt nicht mehr einbekam und sich tatsächlich das nächstbeste Gefäß mit Flüssigkeit schnappte, um einen kräftigen Schluck daraus zu nehmen. Das ungläubige Staunen war den Umstehenden in den Gesichtern abzulesen. "Das steht da seit vier Tagen herum", lachte Originalkoch Neuner ungläubig. Das Gefäß, es war für dreckiges Besteck gedacht, dass Wasser darin entsprechend eklig. Es rollte einem schon beim Zusehen die Fußnägel auf.

Der größte Aufreger

Ob unflätige Ausdrucksweise oder vermeintlich unfaire Aufgabenstellung, "Kitchen Impossible" ist um Aufreger nie verlegen. Beim großen Finale waren es aber nicht die Köche und ihr Gebaren, welche die Zuschauer:innen auf die Palme brachten, sondern die Tatsache, dass die Folge nicht wie alle anderen bereits eine Woche vorher gestreamt werden konnte. Auf dem offiziellen "Kitchen Impossible"-Instagram-Kanal war bereits am Donnerstag eine Entschuldigung zu lesen. Demnach hatten technische Probleme für die Verzögerung gesorgt.

Zwei Sieger und ein guter Verlierer

Tim Raue gewann beide Duelle und war trotzdem der große Verlierer des Finales. Zum dritten Mal in Folge zog Mälzer den Berliner Koch in einem Finale ab und durfte einmal mehr den Thron besteigen. Allerdings nicht allein. Denn Strohe und Mälzer machten das Unglaubliche wahr – Punktgleichheit.

