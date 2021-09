Rap-Star Eminem ist unter die Gastronomen gegangen. In Detroit hat der Musiker jetzt ein eigenes Pasta-Restaurant eröffnet – und gleich selbst den Service übernommen.

Rapper Eminem macht jetzt in Pasta. Genauer gesagt in Spaghetti. Eine große Überraschung ist das nicht. Schließlich verbindet den Musiker mit der Nudel eine lange Geschichte, die mit einer Textzeile seines Songs "Lose Yourself" vor knapp 20 Jahren ihren Anfang nahm. "His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti" heißt es darin. Wenig appetitlich. Besser soll's in dem neuen Pasta-Restaurant laufen, das der 48-Jährige am Mittwoch in seiner Heimatstadt Detroit eröffnete und das, wie könnte es anders sein, "Mom's Spaghetti" heißt.

Serviert werden vor allem diverse Spaghetti-Gerichte. Einen ersten Einblick in die Speisekarte gewährte der Rapper bei dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Preise starten bei rund acht Euro. "Kommt zu unserem Pasta-Debüt", lockte Eminem seine Fans mit einem Post. Und die ließen sich nicht lange bitten. Bereits Stunden vor Eröffnung bildete sich eine lange Schlange, die sich Berichten zufolge über mehrere Straßenzüge erstreckte.

Eminem selbst gibt das Essen aus

Enttäuscht wurden die Wartenden nicht. Denn "Slim Shady" gab sich höchstpersönlich die Ehre, saß hinter dem Verkaufsfenster und gab die ersten Food-Boxen aus. Dabei war er sich auch für ein paar Selfies mit den Fans nicht zu schade – inklusive der berühmt-berüchtigten Eminem-Pose, dem hochgestreckten Mittelfinger.

Und wie schmecken Eminems Nudeln? Leicht abgehangen. Mit Absicht. Was serviert werde, sei alles andere als höchste Kulinarik. "Es sollte nie die besten Spaghetti der Welt sein, sondern wie aufgewärmte Nudeln vom Vortag schmecken", erzählte Curt Catallo, Miteigentümer von Union Joints, die das Restaurant betreiben. Bereits seit acht Jahren arbieitet er mit Eminem an dem Projekt "Mom's Spaghetti". Die Soße sei zwar handgemacht, soll aber schmecken wie aus dem Glas. Und auch die Pasta schmecke mutwillig wie zweimal erwärmt. "Wir wollten die beste Leftover-Pasta aller Zeiten machen", so Catallo.

Dauerhaftes Pasta-Vergnügen

Auch vor dem Restaurant hatten Fans schon die eine oder andere Gelegenheit "Mom's Spaghetti" zu kosten. So eröffnete er bereits 2017 im Rahmen der Promo-Aktion bezüglich des Albums "Revival" einen Pop-Up-Store in Detroit. Zudem soll es das Angebot auch auf mehreren Festivals gegeben haben. Auf Eminems Webseite ist außerdem zu lesen, dass die Nudeln während der Pandemie auch in Krankenhäusern und an Besucher einer Impf-Station verteilt wurden. Aufgrund der Resonanz sei dann die Idee des Restaurants entstanden, so zumindest erzählt es Eminems Managers Paul Rosenberg.

Laut "Detroit News" handele es sich bei "Mom's Spaghetti" um einen kleinen Laden mit begrenzten Sitzplätzen. Die Bestellungen werden demnach durchs Fenster aufgenommen. Im Obergeschoss befindet sich ein weiterer Raum, in dem Eminem- und 8 Mile-Merchandise und Erinnerungsstücke angeboten werden. Auf eine Anfrage von "Food and Wine" bestätigte der Pressesprecher des Musikers, dass das Restaurant dauerhaft etabliert werden soll, auch von einer ersten Filiale des Konzepts ist die Rede. Ob weitere Läden in Planung sind, ist nicht bekannt.

Quelle: Detroit News, Food and Wine, Musicexpress