von Denise Snieguolė Wachter Die Bewegung Slow Food wurde als Protest gegen McDonald's gegründet. Ihr neuer Präsident Edward Mukiibi über teure Biolebensmittel, Sternerestaurants – und über seine Lieblingsfrucht, die Banane.

Es ist noch kühl in Bra, einer Kleinstadt im Piemont, in der das langsame Essen seinen Anfang nahm. Edward Mukiibi zieht seinen Mantelkragen etwas enger. Er, 36 Jahre alt und gebürtiger Ugander, ist seit dem Sommer 2022 der Präsident von Slow Food, jener Bewegung des guten Essens, die das Gegenteil von Fast Food verkörpern will und die der Italiener Carlo Petrini, heute 73, von Mitte der 1980er-Jahre an bekannt gemacht hat. Mukiibi will eine neue Botschaft in die Welt tragen. Es geht um die globale Aufgabe, allen Menschen einen Zugang zu guter Nahrung zu ermöglichen.