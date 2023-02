Platz zehn: Pollo a la Brasa aus Peru

Polo a la Brasa wurde in den 1950er-Jahren in der peruanischen Hauptstadt Lima erfunden. Damals würzte man das Huhn lediglich mit Salz. Heute wird das Fleisch in einer würzigen Soße mariniert, die meist aus Essig, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Chili und dunklem Bier bestehen. Das Huhn wird auf dem Holzkohlengrill knusprig gebraten und mit schlichten Beilagen – Pommes Frites und Salat – serviert. Das Gericht zählt zu den beliebtesten Speisen des Landes. Bei etwa 27 Millionen Peruaner steht Pollo a la Brasse täglich auf dem Speiseplan.

