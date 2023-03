Deutsche Küche ist gefühlt nicht einmal in Deutschland sonderlich beliebt. Irgendwie kein Wunder, klingen Schweinshaxe, Blutwurst und Leberknödel doch auch wenig sexy. Die meisten Traditionsgerichte hierzulande sind sehr fleischlastig und liegen nach dem Essen schwer im Magen. Bei uns Zuhause kam kaum deutsche Küche auf dem Tisch, den Schweinebraten zu Weihnachten mal ausgenommen. Spätestens seitdem ich mich pflanzlich ernähre, beschränken sich die seltenen Ausflüge in die heimische Kulinarik auf Beilagen – auf Knödel, Apfel-Rotkohl, Spätzle und Sauerkraut lasse ich dafür nichts kommen. Auf unsere großartige Brotkultur ebenso wenig.

"Taste Atlas" kürt die zehn unbeliebtesten deutschen Speisen und Getränke

Man könnte meinen, eine Person wie ich, die sich seit Jahren vegan ernährt, trete der deutschen Küche mit einem getrübten Urteilsvermögen entgegen. Doch so viele Gesprächen mit anderen Menschen bestätigen meinen Eindruck. Viele freuen sich auf die wenigen Gelegenheiten im Jahr, zu denen bei Mutter oder Oma die deftige Hausmannskost serviert wird. Klar darf Deutschland stolz auf seine Brezeln, seine Würste, sein Bier sein – als "glanzvoll" bezeichnet mancher Experte die kulinarische Tradition Deutschlands. Und auch den Schnitzel-Tag in der Kantine wollen viele Arbeitnehmer sich bis heute nicht nehmen lassen.

Es geht auch nicht darum, jemandem sein liebstes heimischen Traditionsgericht abzusprechen. Doch Fakt ist auch, dass es – im Gegensatz zu italienischen, asiatischen, orientalischen, indischen etc. Lokalen – kaum Restaurants mit deutsche Küche gibt. Weder hierzulande noch im Ausland. Denn auch abseits von Deutschland findet unsere Küchen offenbar nicht den größten Anklang, wie eine Liste des "Taste Atlas", dem Erlebnisreiseführer für traditionelles Essen, bestätigt. Auf der Grundlage unabhängiger Leserbewertungen hat der Food-Guide die zehn unbeliebtesten deutschen Speisen und Getränke zusammengestellt. Was für manch Deutschen vielleicht rührige Kindheitserinnerungen weckt oder in bestimmten Regionen als geschichtsträchtige Spezialität gilt, wird im internationalen Ranking Teil eines Zehn-Gänge-Menüs, das die Geschmacksnerven so mancher Menschen (inklusive meiner eigenen) als kulinarischen Albtraum bewerten würden.

Da Geschmäcker aber bekanntlich verschieden sind, sollten Fans der deutschen Küche die Bildergalerie – und meine persönliche Abneigung – bitte nicht allzu ernst nehmen.

